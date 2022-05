Der Audi RS Q e-tron rockt Hamburg

Co-Pilot Emil Bergkvist war zum ersten Mal in Hamburg und zeigte sich begeistert von der Hansestadt: „Ich hatte schon viel über die Stadt gehört und was ich gesehen habe, hat mich fasziniert. Es war eine außergewöhnliche Stadtrundfahrt, aber ich habe sie sehr genossen. Die Gesichter der Menschen zu sehen, wenn wir mit unserem futuristischen Auto plötzlich auftauchen, macht einfach nur Spaß.“

Entwicklungsingenieur Arnau Niubó Bosch von Audi Sport begleitete die Fahrt durch Hamburg und beantwortete am Dienstag auf den FUTURE MOVES geduldig alle Fragen der Kongressbesucher zur Technik des Audi RS Q e-tron. Der innovative elektrische Antrieb mit Hochvoltbatterie und Energiewandler geht bis an die Grenzen des Möglichen. Er debütierte im Januar bei der Rallye Dakar und überzeugte mit vier Etappensiegen. Im März gelang ihm bei der Abu Dhabi Desert Challenge sein erster Gesamtsieg. Aktuell entsteht bei Audi Sport in Neuburg an der Donau eine weiterentwickelte Version des Fahrzeugs für die Rallye Dakar 2023.

Weitere Inhalte

>> Fotos

>> Video