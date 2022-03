Geheime Erprobungen im eisigen Lappland

An diesem Morgen sitzt Kis im Büro einer Werkstatt und bereitet sich auf die Feinabstimmung an einem neuen Audi Modell vor. Als sein Sohn noch kleiner war, erklärte er ihm seinen Job einmal so: „Papa sitzt im Auto und stellt es so ein, dass die Menschen damit sicher fahren können.“ Ganz so einfach ist es freilich nicht – und mit einem Vorurteil räumt Kis gleich einmal auf: „Ich fahre nicht den ganzen Tag im Kreis, wie man sich das vielleicht vorstellt“, sagt er und schmunzelt. So muss zwischendurch neue Software auf das Auto gespielt werden, mitunter müssen Expert_innen auch die Hardware anpassen. Die Abstimmung eines Fahrzeugs dauert länger als ein Jahr, in der Regel eineinhalb Winter: Die Basis legen Kis und seine Kolleg_innen im Idealfall auf trockener Straße, um das Grundfahrverhalten einzustellen. Danach folgen Testfahrten auf nasser Fahrbahn, bevor es Ende November zum ersten Mal in den schwedischen Winter geht. Am Ende soll das Auto sowohl auf trockener und nasser Fahrbahn als auch auf Eis und Schnee harmonisch fahren. „ABS, ASR und Fahrdynamikregelung müssen der Audi DNA entsprechen“, erklärt Kis. Unter seiner DNA versteht der Automobilkonzern bestimmte Kriterien, die das unverwechselbare Fahrverhalten eines Audi prägen.

Im Februar stehen Abstimmungen im trockenen Spanien auf der Agenda, um wiederum in Schweden „gegenzufahren“, wie Kis sagt. „Es ist ein ständiges Wechselspiel.“ So wird das Fahrverhalten der neuen Audi Modelle über das Jahr hinweg auch auf Bergstrecken und Pässen verfeinert. „Die unterschiedlichen Streckenprofile sollen immer möglichst kundennah sein.“ Im Winter darauf nimmt sich der Fahrwerkexperte das abschließende Feintuning vor.