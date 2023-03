Software-Update: Audi bietet neue Funktionen mit hohem Nutzen für den Audi Q4 e-tron

Dank der Audi Themenwelten können Kund_innen den Look des Innenraums des Q4 e-tron in nur wenigen Schritten in der myAudi App nach ihren Vorlieben individualisieren. Damit lassen sich die Ambientebeleuchtung im Fahrzeug und die Hintergrundbilder auf dem zentralen Mitteldisplay personalisieren. Mit der Integration von Amazons Sprachdienst Alexa2, als Bestandteil des Pakets Audi connect Navigation und Infotainment plus, lassen sich unter anderem Musik abspielen und Nachrichten verfolgen.