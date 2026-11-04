BESA Kfz-Gutachter e.K.

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Vom Werkstattinhaber zum Sachverständigenbüro: BESA Kfz-Gutachter in Karlsruhe und Ettlingen

04. November 2026, 16:54
Karlsruhe,
Deutschland
Bericht

Mit drei Standorten in Karlsruhe-Grötzingen, der Karlsruher Innenstadt und Ettlingen hat sich BESA Kfz-Gutachter e.K. als Sachverständigenbüro für Unfall-, Hagel- und Wertgutachten in der Region etabliert. Hinter dem Büro steht Samy Hamideh, der das Kfz-Geschäft aus der Werkstatt kennt.

Samy Hamideh von BESA Kfz-Gutachter e.K. erstellt ein Sofortgutachten

Samy Hamideh von BESA Kfz-Gutachter e.K. erstellt ein Sofortgutachten
© BESA Kfz-Gutachter e.K.

Aus der Werkstatt ins Gutachterwesen

Von 2010 bis 2017 war Hamideh Inhaber der Kfz-Meisterwerkstatt „Werkstatt Karlsruhe“, anschließend bis Ende 2019 Inhaber des Autocenters Ettlingen. Erste Unfallgutachten erstellte er bereits 2014, ab 2016 gehörten sie fest zu seinem Alltag. 2020 wechselte er als leitender Kfz-Sachverständiger zu einem Sachverständigenbüro in Ettlingen, im Mai 2025 gründete er BESA. Bis heute hat er mehr als 5.000 Gutachten erstellt. Er ist DESAG-geprüft und DGuSV-zertifiziert und zusätzlich auf Fahrzeuge mit Hochvoltsystemen spezialisiert.

Klare Zuständigkeiten in der Region

Das City-Büro in der Amalienstraße betreut das gesamte Karlsruher Stadtgebiet mit allen Stadtteilen. Der Standort Grötzingen ist für den Norden und Osten zuständig, Ettlingen für den Süden. In der Regel ist ein Sachverständiger binnen 30 Minuten vor Ort.

Digitale Abläufe, persönliche Betreuung

Eine Besichtigung dauert etwa 20 Minuten. Das Gutachten ist auf Wunsch als Sofortgutachten bei der Besichtigung fertig, sonst 24 bis höchstens 48 Stunden. Termine lassen sich online in Echtzeit buchen, ein KI-Schaden-Assistent nimmt rund um die Uhr Schäden auf und legt den Fall an. In der digitalen Unfallakte sehen Geschädigte jederzeit, wo ihr Fall steht. Das Office und das Schadensmanagement leitet Bettina Hamideh. Für die Durchsetzung der Ansprüche arbeitet BESA über das LOCAL PRO Netzwerk mit Verkehrsrechtsanwälten und Werkstätten aus der Region zusammen.

„Ich habe lange genug auf der Werkstattseite gestanden, um zu wissen, wo Geschädigte nach einem Unfall Zeit und Geld verlieren“, sagt Hamideh. „Genau dort setzen wir an.“

Mehr Informationen: BESA Kfz-Gutachter Karlsruhe

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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