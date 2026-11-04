Vom Werkstattinhaber zum Sachverständigenbüro: BESA Kfz-Gutachter in Karlsruhe und Ettlingen

Von 2010 bis 2017 war Hamideh Inhaber der Kfz-Meisterwerkstatt „Werkstatt Karlsruhe“, anschließend bis Ende 2019 Inhaber des Autocenters Ettlingen. Erste Unfallgutachten erstellte er bereits 2014, ab 2016 gehörten sie fest zu seinem Alltag. 2020 wechselte er als leitender Kfz-Sachverständiger zu einem Sachverständigenbüro in Ettlingen, im Mai 2025 gründete er BESA. Bis heute hat er mehr als 5.000 Gutachten erstellt. Er ist DESAG-geprüft und DGuSV-zertifiziert und zusätzlich auf Fahrzeuge mit Hochvoltsystemen spezialisiert.

Klare Zuständigkeiten in der Region

Das City-Büro in der Amalienstraße betreut das gesamte Karlsruher Stadtgebiet mit allen Stadtteilen. Der Standort Grötzingen ist für den Norden und Osten zuständig, Ettlingen für den Süden. In der Regel ist ein Sachverständiger binnen 30 Minuten vor Ort.