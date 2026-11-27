Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) unterstützt die Abstimmung von Arbeitsschutzmaßnahmen, wenn auf einer Baustelle mehrere Unternehmen tätig werden.

Nach § 3 der Baustellenverordnung ist dann grundsätzlich ein geeigneter Koordinator zu bestellen – auch bei kleineren Bauvorhaben. Entscheidend ist also nicht allein die Größe der Baustelle, sondern, ob Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber beteiligt sind.

Für Bauherren ist die Auswahl oft schwierig:

Welche Qualifikation ist erforderlich?

Wie früh muss die Beauftragung erfolgen?

Und welche Leistungen sollte das Angebot enthalten?

Wer diese Fragen im Vorfeld klärt, kann Missverständnisse vermeiden und die Zusammenarbeit von Anfang an sinnvoll organisieren.

Die folgenden fünf Fehler treten bei der Vorbereitung einer SiGeKo-Beauftragung besonders leicht auf. Sie betreffen sowohl private Bauherren als auch Unternehmen, Projektentwickler und Planungsbüros.

Der Überblick zeigt, welche Informationen vor einer Anfrage zusammengetragen werden sollten und warum eine sorgfältige Auswahl wichtiger ist als ein schneller Abschluss.