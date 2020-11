DSGVO-konforme Plattform für Schulen, die Kommunikation und digitalen Unterricht verbindet - NEONLAB ist ab 3. November verfügbar

Ab dem 3.11.2020 können alle deutschen Schulen das Lernmanagementsystem (LMS) NEONLAB mit all seinen Funktionen nutzen. NEONLAB ermöglicht Medienvielfalt im Unterricht: Lehrkräfte können, unabhängig von Schulform, Stadt oder Bundesland, digitale Unterrichtseinheiten erstellen und an ihre Klassen zur interaktiven Bearbeitung weitergeben oder per Videokonferenz besprechen. Zudem können sie sich mit anderen Lehrkräften vernetzen, Materialien austauschen und an Fortbildungen zur Verbesserung der digitalen Fähigkeiten teilnehmen. Die Plattform ist zu 100% DSGVO konform.

