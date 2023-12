MARKUS BECKER präsentiert: Tourauftakt der Familien-Mitmach-Konzert-Party in Frankfurt

Die Vorfreude auf das neue Jahr wird nach den Feiertagen groß sein, denn Markus Becker verspricht ein außergewöhnliches Familien-Highlight gleich zu Jahresbeginn: Der charismatische Entertainer wird erstmals in seiner Karriere mit dem roten Pferd, der bunten Kuh und dem Pandabären auf Kinderlieder-Tour gehen. Der Startschuss fällt am Samstag, den 6. Januar 2024 um 11.00 Uhr in Frankfurt am Main.

Familien dürfen sich auf ein einzigartiges Konzerterlebnis voller mitreißender Kinderlieder, Bewegungslieder und begeisternder Mitmachmusik freuen, das im Zirkuspalast des Circus Carl Busch Wille Entertainment stattfindet. Die modernen, steil ansteigenden Sitze garantieren ideale Sicht von allen Plätzen. Die moderne Lichtanlage sowie Dolby-Surround-Sound sorgen für optimale visuelle und akustische Erlebnisse.

Markus Becker präsentiert erstmalig eine Konzertshow, die alle seine großen Hits vereint, die in Kindergärten und auf Kinderpartys rauf und runter gespielt werden. Die jungen Besucher werden zu bekannten Kinderliedern wie "Tschu Tschu wa", "Das rote Pferd", "Fliegerlied", "Die bunte Kuh" und vielen anderen im Zeltpalast tanzen und mitsingen können.

Das rote Pferd und die bunte Kuh begleiten Markus Becker auf der gesamten Tour. Im Anschluss an die 70-minütige Show haben Familien die Gelegenheit, gemeinsam Fotos mit Markus Becker und seinen Maskottchen zu machen und Autogramme zu erhalten.

Die Gastronomie des Circus Carl Busch wird vor und nach der Veranstaltung geöffnet sein und Erfrischungen anbieten.

MARKUS BECKER - Die Familien-Mitmach-Konzert-Party-Tour:

Datum: Samstag, 6. Januar 2024

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Ort: Zeltpalast, Festplatz am Ratsweg in 60386 Frankfurt am Main

Altersempfehlung: Für Kinder zwischen 2 und 10 Jahren und ihre Familien

Tickets/Preise: Erwachsene ab 20,80 EUR, Kinder 4-16 Jahre ab 18,60 EUR, Kinder unter 3 Jahren können die Veranstaltung ohne ein Ticket besuchen und sich auf dem Schoß ihrer Eltern die Show ansehen, somit haben sie keinen Sitzplatzanspruch. Ein Altersnachweis ist mitzuführen.

Tickets für das Familienereignis sind erhältlich unter https://www.frankfurtticket.de/tickets/markus-becker-15568.66614/.