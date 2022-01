Automobili Lamborghini mit Rekordjahr 2021

Automobili Lamborghini schließt das Jahr 2021 mit einem bemerkenswerten Rekord ab: 8405 Fahrzeuge wurden weltweit ausgeliefert, was das beste Jahr in der Geschichte des Unternehmens darstellt. Dank einer gezielten und kontrollierten Wachstumsstrategie stiegen die Verkaufszahlen im Vergleich zu 2020 um 13 Prozent.

Stephan Winkelmann, Vorsitzender und CEO von Automobili Lamborghini, kommentiert: „Dieser Rekord bestätigt uns in vier Punkten: der Solidität unseres strategischen Plans, dem hervorragenden internationalen Ruf unserer Marke, der Kompetenz und Leidenschaft unserer Mitarbeiter und der außerordentlichen Professionalität und Dynamik unserer 173 Händler in 52 Märkten, die in einer schwierigen und unsicheren Zeit weiter gemeinsam mit uns investiert haben.“

In allen drei Makroregionen, in denen Lamborghini vertreten ist, wurden zweistellige Zuwachsraten erzielt: Amerika (+14 %), Asien-Pazifik (+14 %) und EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika, +12 %). Das Unternehmen hält dabei eine annähernd ausgewogene Aufteilung zwischen diesen Regionen aufrecht, die jeweils 35 Prozent, 27 Prozent und 39 Prozent des weltweiten Volumens ausmachen. Was die einzelnen Märkte betrifft, behaupten die USA ihre Spitzenposition (2.472 Fahrzeuge, +11 %), während China den zweiten Platz einnimmt (935, +55 %). Es folgten Deutschland (706, +16 %) und das Vereinigte Königreich (564, +9 %). Auch Italien, der Heimatmarkt von Lamborghini, konnte ein Plus verzeichnen: Hier wurden insgesamt 359 Fahrzeuge ausgeliefert (+3 %).

Bei den Modellen setzte der Super-SUV Urus mit 5021 ausgelieferten Fahrzeugen seinen Siegeszug fort. Es folgte das V10-Modell Huracán, das dank der starken Impulse durch den Huracán STO einen kräftigen Anstieg der Verkäufe auf 2586 Fahrzeuge verzeichnete. Hinzu kommen 798 weltweit ausgelieferte Aventador (V12‑Modell).

Die Verkaufsaussichten bleiben dank eines umfangreichen Auftragsbestands, der bereits fast die gesamte für 2022 geplante Produktion abdeckt, auch im neuen Jahr positiv. Der Plan von Lamborghini für das bevorstehende Jahr umfasst vier neue Produkte, die in den nächsten zwölf Monaten enthüllt werden sollen.

Winkelmann fügt hinzu: „Wir sind stärker denn je aufgestellt und bereiten uns auf eine Phase tiefgreifender Veränderungen vor, die uns in eine noch nachhaltigere Zukunft führen wird. Im Jahr 2022 planen wir weiterhin die aktuellen Ergebnisse zu konsolidieren und uns auf die Ankunft unserer künftigen Hybridpalette ab 2023 vorzubereiten.“

Im Jahr 2021 wurden drei neue Produkte auf den Markt gebracht, beginnend mit dem Huracán STO (Super Trofeo Omologata), einem straßenzugelassenen Modell, das von den Rennwagen Huracán Super Trofeo EVO und GT3 EVO inspiriert wurde. Es folgten der Aventador Ultimae, die letzte Serie seines Modells, und der Countach LPI 800-4, eine unorthodoxe Ikone mit bahnbrechendem Design und Technologie, die das 50-jährige Jubiläum des Countach feiert.