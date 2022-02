SHE Informationstechnologie betreibt IT-Systeme und Anwendungsentwicklung der MLP-Gruppe

SHE Informationstechnologie arbeitet bereits seit 20 Jahren in erfolgskritischen IT-Bereichen für MLP. So unterstützt das Ludwigshafener Systemhaus die Gruppe auch bei der strategischen Transformation in die Cloud. Die im Rahmen der erheblich ausgeweiteten Zusammenarbeit von SHE zu betreibenden Legacy-Systeme und -Anwendungen decken kundennahe Felder wie Beratung, Web-Portale und die Verwaltung von Kundendaten ab. Darüber hinaus übernimmt SHE einen Teil der Anwendungsentwicklung.