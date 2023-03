Busch Vacuum Solutions baut neue Produktionsstätte in China

Busch Vacuum Solutions

Busch Vacuum Solutions ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuum­

pumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen und Kompressoren.

Das umfangreiche Produktportfolio umfasst Lösungen für Vakuum- und Überdruckanwendungen in sämtlichen Industrien, wie zum Beispiel Chemie, Kunststoff, Halbleiter, Medizintechnik oder Lebensmittel. Dazu gehören auch Design und Bau von maßgeschneiderten Vakuumsystemen sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Gruppe ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Weltweit arbeiten über 3.800 Mitarbeiter in mehr als 69 Gesellschaften in über 45 Ländern für Busch Vacuum Solutions. Hauptsitz von Busch ist Maulburg in Baden-Württemberg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz. Außer in Maulburg produziert Busch in eigenen Fertigungswerken in der Schweiz, in den USA, in Großbritannien, Tschechien, Südkorea, Indien und Chi