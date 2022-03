Deutschlands „Beste Personalberater 2021“ – EO Executives

Köln, 08.03.2022 – Wenn Unternehmen vor unvorhersehbaren Entwicklungen stehen, müssen Entscheider:innen einen kühlen Kopf bewahren. Vor allem wenn es darum geht, das bestehende Führungsteam mit Geschick zu organisieren oder punktuell mit herausragenden Kompetenzen zu ergänzen. In diesem Zusammenhang ermittelt das Ranking der WirtschaftsWoche laut Meinung von 3.000 Personalentscheider:innen die wertvollsten Beratungen in Deutschland.

„Alle Berater:innen und Mitarbeiter:innen von EO haben im vergangenen Jahr eine außergewöhnliche Leistung abgerufen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie diese Auszeichnung zu erhalten, macht uns besonders stolz und bestätigt nochmal mehr die gute Beziehung, die alle Berater:innen von EO zu ihren Mandanten führen“, so Stephan H. Aschenbrenner (Geschäftsführender Gesellschafter von EO Executives).

Das Hauptaugenmerk von EO Executives lag im vergangenen Jahr insbesondere darin, als Sparringspartner noch enger an die Mandanten zu rücken. Die spitze Branchenexpertise sowie der Einsatz modernster Technologie im Executive Search und Interim Management hat sich bewährt: In den Branchen Automotive, Consumer & Retail, Digital Technologies, HealthCare & Life Sciences, Industrial sowie Professional Services bündeln die Berater:innen von EO Executives weltweit alle Kräfte, um die Herausforderungen ihrer Mandanten zu lösen und die Führungsebene der Unternehmen für die Zukunft aufzustellen.

Patric Kistner (Partner und Director International Partner Development) führt weiter aus: „Die Auszeichnung verdeutlicht, dass sich unser Best Leadership Team Ansatz durchgesetzt hat. Für jede konkrete Situation im Unternehmen gilt nicht mehr nur, die beste Führungskraft zu haben, sondern vielmehr über das beste Führungsteam zu verfügen, um das Unternehmen erfolgreich und nachhaltig für die Zukunft zu positionieren. Deshalb bedanke ich mich im Namen aller Berater:innen von EO Executives bei unseren Mandanten für die gute Zusammenarbeit, die auch in herausfordernden Zeiten Bestand hat.“

Zur Methodik: Wie Deutschlands beste Personalberater ermittelt wurden

Das Ranking basiert auf einem Fragebogen, den Christel Gade, Professorin an der IU International University of Applied Sciences, entwickelt hat. Zwischen Juli und Oktober haben etwa 3.000 Personalentscheider darin unter anderem angegeben, wie zufrieden sie mit der Leistung der von ihnen beauftragten Headhunter waren. Insgesamt wurden über 1000 Beratungen benannt und bewertet.

Quelle: Ranking: Die besten Headhunter Deutschlands. (2021, 12. Dezember). WirtschaftsWoche. Abgerufen am 3. März 2022, von https://www.wiwo.de/erfolg/management/beste-personalberater-2021-rankin…;

Die gesamte Berichterstattung finden Sie in der Ausgabe der WirtschaftsWoche vom 10.10.2021 sowie online unter: Die besten Headhunter Deutschlands. (2021, 12. Dezember).

Über EO Executives

EO Executives Deutschland wurde 2010 in Köln als Partnerunternehmen der britischen EO Executives gegründet und ist spezialisiert auf die Besetzung von erfolgskritischen Führungspositionen. Weltweit ist EO Executives in sieben Ländern vertreten. In Deutschland sind Berater an insgesamt 16 Standorten tätig.

Die jeweils auf einzelne Branchen spezialisierten Berater von EO sind die Schnittstelle zu über 10.000 Interim-Managern allein in Deutschland und zu mehr als 215.000 Führungskräften weltweit. EO besetzt sowohl Führungskräfte für Festanstellungen als auch Interim-Manager für befristete Einsätze.

Durch den Einsatz von Management-Diagnostik-Verfahren stellen die Berater:innen von EO sicher, dass Kandidat:innen dauerhaft zur Kultur des Unternehmens passen und die gewünschten Ergebnisse liefern

