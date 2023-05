Ducati mit Auslieferungsrekord im ersten Quartal 2023

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2022, das für Ducati in Bezug auf die Auslieferungen, den Umsatz und die Rentabilität das beste Jahr aller Zeiten war, startete der Hersteller aus Bologna mit sehr positiven Zahlen in das Jahr 2023.

Mit 14.725 Motorrädern, die im ersten Quartal an begeisterte Kunden in aller Welt ausgeliefert wurden, erreichte Ducati einen neuen Auslieferungsrekord. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2022 entspricht das einer Steigerung von 9 Prozent.

Claudio Domenicali, Ducati CEO: "Nachdem wir 2022 unser bisher bestes Jahr abgeschlossen haben, startete das Jahr 2023 für uns mit erfreulichen Ergebnissen. Das großartige Ergebnis ist die Bestätigung unserer Unternehmensstrategie. Auf Grundlage dieser positiven Zahlen arbeiten wir weiter daran, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, mit dem Hauptziel, alle leidenschaftlichen Ducatisti zufrieden zu stellen."

Diese großartigen Ergebnisse werden in den wichtigsten Märkten von Ducati bestätigt: Italien liegt mit 2.717 ausgelieferten Motorrädern und einem Wachstum von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahrzeitraum an erster Stelle. In den Vereinigten Staaten, dem zweitgrößten Markt für Ducati, stiegen die Auslieferungen im ersten Quartal 2023 um 21 Prozent auf 1.677 Motorräder. Deutschland, der drittgrößte Markt, verzeichnete mit 1.666 ausgelieferten Motorrädern ebenfalls ein Wachstum von 21 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022.

Francesco Milicia, VP Global Sales und After Sales Ducati: "Die im ersten Quartal 2023 erzielten Auslieferungen stellen einen neuen Rekord für Ducati dar. Die Marke ist in den wichtigsten Absatzmärkten weiter gewachsen. Unsere vertrauenswürdigen Händler in der ganzen Welt spielen bei dieser Leistung eine wichtige Rolleund werden auch bei der zweiten Ausgabe des 'We Ride As One'-Events, das am kommenden 6. Mai stattfinden wird, im Vordergrund stehen. Ich möchte ihnen für ihr Engagement für die Marke zusammen mit unseren geschätzten Ducatisti danken."

Die Multistrada V4 in all ihren Versionen ist mit 2.668 ausgelieferten Modellen in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 nach wie vor das erfolgreichste Motorrad der Produktpalette von Ducati. Die Monster folgt mit 2.005 Einheiten auf Platz zwei. Das drittbeliebteste Modell ist die DesertX, die mit 1.442 Auslieferungen die Strategie der Marke bestätigt, die Produktpalette zu erweitern und ein neues Segment zu erschließen.

Ducati ist in über 90 Ländern mit einem breit angelegten Vertriebsnetz vertreten, das mehr als 800 Händler zählt und weiter wächst. Bis Ende des Jahres plant der Hersteller aus Bologna die Eröffnung von 55 neuen Händlern, von denen einige bereits im ersten Quartal des Jahres eingeweiht wurden. Darunter befindet sich auch der erste Audi Ducati Retail Integrationsbetrieb in der Schweiz, der im März in Volketswil (Zürich) eröffnet wurde.