EO Executives erneut ausgezeichnet als Top Personalberatung im Executive Search

Köln, 16.05.2022

Rund 1.800 Personalverantwortliche und Personaldienstleister sowie mehr als 2.000 Kandidaten haben bei der Befragung von FOCUS-Business in Zusammenarbeit mit Statista teilgenommen. Unter den Kriterien Qualität des Service, Qualität und Auswahl der Kandidatenprofile, Geschwindigkeit der Besetzung sowie die Qualität und Auswahl der angebotenen Positionen wie auch der Kommunikation während und nach der Besetzungsinitiative wurden die besten Personalberater für das Jahr 2022 auserwählt.

Mit der diesjährigen Auszeichnung wird EO Executives nun das sechste Jahr in Folge für herausragenden Service im Executive Search ausgezeichnet. Die erneute Anerkennung bestätigt einmal mehr die überdurchschnittlich positive Leistung der Berater von EO. „Unser besonderer Dank gilt unseren Kunden für das uns entgegengebrachte Vertrauen“, betont Stephan H. Aschenbrenner, Geschäftsführender Gesellschafter von EO Executives. „Im selben Zuge möchte ich die beeindruckende Leistung aller Berater von EO hervorheben, die auch in diesem Jahr eine außergewöhnliche Performance bei Ihren Kunden und Kandidaten abgerufen haben.“

Die spitze Branchenexpertise sowie der Einsatz modernster Technologie im Executive Search und Interim Management bildet den Kern der Beratungsleistung: In den Branchen Automotive, Consumer & Retail, Digital Technologies, HealthCare & Life Sciences, Industrial sowie Professional Services bündeln die Berater von EO Executives alle Kräfte, um die Herausforderungen ihrer Mandanten erfolgreich zu lösen und die Führungsebene der Unternehmen wirkungsvoll für die Zukunft aufzustellen.

„Unser Erfolg basiert auf einer professionellen, nachhaltigen und an den Bedürfnissen unserer Klienten orientierten Beratungsleistung“, so Patric Kistner, selbst langjähriger Partner und Personalberater bei EO und seit 2011 in der Funktion als Head of Operations tätig. „In der engen Zusammenarbeit mit Kunden und Kandidaten gilt nach wie vor unser Best Leadership Team Ansatz: Der Anspruch unserer Berater ist es nicht nur dafür zu sorgen, dass ihre Kunden die beste Führungskraft erhalten, sondern über die beste Führungsmannschaft zu verfügen, die sie jemals im Unternehmen hatten.“

Über EO Executives

EO Executives Deutschland wurde 2010 in Köln als Partnerunternehmen der britischen EO Executives gegründet und ist spezialisiert auf die Besetzung von erfolgskritischen Führungspositionen. Weltweit ist EO Executives in sieben Ländern vertreten. In Deutschland sind Berater:innen an insgesamt 15 Standorten tätig.

Die jeweils auf einzelne Branchen spezialisierten Berater von EO sind die Schnittstelle zu über 10.000 Interim-Managern allein in Deutschland und zu mehr als 215.000 Führungskräften weltweit. EO besetzt sowohl Führungskräfte für Festanstellungen als auch Interim-Manager für befristete Einsätze.

Durch den Einsatz von Management-Diagnostik-Verfahren stellen die Berater:innen von EO sicher, dass Kandidat:innen dauerhaft zur Kultur des Unternehmens passen und die gewünschten Ergebnisse liefern

EO International GmbH

Pantaleonswall 27

50676 Cologne

Telefon: +49 221 / 888 216 50

E-Mail: @email

Internet: www.eoexecutives.com