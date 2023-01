Metamorphose zum SEIN - Online Gruppenprogramm für Frauen zur vertieften Reflexion

Manchmal scheinen Neuerungen schwer. Da macht es Sinn, alles in kleinen Häppchen zu tun. So schälen wir Schicht um Schicht wie bei einer Zwiebel. Das beste an diesen kleinen Schritten: Sie wirken tief. Und es geht so viel einfacher und wirkt dauerhafter als ein Riesenschritt. Doch dazu braucht es ein System, das uns hilft, am Ball zu bleiben.