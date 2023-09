Neues OCP Experience Center eröffnet in Berlin

"Mit der Eröffnung des neuen OCP Experience Centers in Berlin baut das Team von ScaleUp Technologies sein Engagement für die Community weiter aus. Potenziellen Endanwendern die Möglichkeit zu geben, Cloud Services und Workloads auf OCP-zertifizierter Hardware in einer regionalen Cloud zu testen, ist ein perfektes Beispiel dafür, warum das OCP Experience Center Programm entwickelt wurde. Ihr Fokus auf Transparenz und Nachhaltigkeit passt gut zu den Leitlinien von OCP und ich erwarte in Zukunft weitere großartige innovative Lösungen vom ScaleUp Team. Glückwunsch an das gesamte Team für diese willkommene Ergänzung des OCP-Ökosystems in EMEA," gratuliert Steve Helvie, VP of Emerging Markets bei OCP.