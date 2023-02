ScaleUp Technologies und MiTAC gründen Vertriebspartnerschaft für Open Compute Server in der DACH-Region

ScaleUp wird für sein neues Open Compute-Angebot sowohl Intel- als auch AMD-basierte OCP-Server von MiTAC einsetzen, die als dedizierte Server (Bare Metal) oder als Teil dedizierter Private Cloud- und Cluster-Lösungen eingesetzt werden können. Darüber hinaus wird ScaleUp OCP-Hardware an Unternehmenskunden in der DACH-Region vertreiben, die Open Compute Infrastructure-Lösungen in ihren eigenen Rechenzentren einsetzen wollen.

Auf der Suche nach einem passenden Partner ist ScaleUp bei der MiTAC Computing Technology Corp., die ihren Hauptsitz in Taiwan hat, fündig geworden. Beide Unternehmen sind Mitglied in der OCP-Community. MiTAC stach aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, sowie ihrer Flexibilität bei individuellen Produktanforderungen und schnellen Lieferzeiten heraus. 2013 begann der IT-Hardware-Hersteller mit der Entwicklung seines ersten Open Compute Project, Leopard-Design-basierten Servers. MiTAC war der erste Anbieter einer Lösung namens ESA (Enclosure Sub Assembly), die es Anwendern von Standard 19-Zoll-Racks ermöglicht, OCP-Produkte einzusetzen und von den großen Energieeinsparungen der OCP-Designs zu profitieren.