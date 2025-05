Aufräumen mit System: Frühjahrsputz im Kleiderschrank

Der Frühling ist da – und mit ihm die perfekte Gelegenheit, Ordnung in den Kleiderschrank zu bringen. Gerade in begehbaren Ankleidezimmern sammelt sich schnell einiges an. Wer jetzt aussortiert und neu organisiert, gewinnt Platz, Übersicht und spart Zeit im Alltag.

Modulare Lösungen für individuelle Räume

Eine durchdachte Aufbewahrung ist der Schlüssel zur Ordnung. Offene, modulare Regalsysteme passen sich flexibel an jede Raumsituation an – ob kleine Nische oder voll ausgestatteter begehbarer Kleiderschrank . REGALRAUM bietet mit den Systemen CLOS-IT und WALK-IN zwei Lösungen, die sich individuell konfigurieren und jederzeit erweitern lassen. Der praktische 3D-Regalplaner hilft dabei, die optimale Lösung bequem online zu gestalten.

CLOS-IT – flexibel, leicht und individuell

CLOS-IT ist ein Regalsystem, das sich durch seine besonders flexible und elegante Bauweise auszeichnet. Das System ist offen gestaltet, wirkt leicht und modern und passt sich verschiedenen Raumsituationen perfekt an – ob als Einzelmodul oder als durchgehender, begehbarer Kleiderschrank.

Die Highlights von CLOS-IT:

Drei Montagevarianten: Wandmontage, Deckenmontage oder freistehend

Flexibel anpassbar – auch für Ecken und Dachschrägen geeignet

Regalböden mit leichter, stabiler Wabenkerntechnologie

Ausgezeichnet mit dem Best of Design Award des Magazins Schöner Wohnen

WALK-IN – strukturiert, stabil und vielseitig

WALK-IN ist ein wandbasiertes Regalsystem mit Schienen- und Trägerstruktur, das hohe Stabilität und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten bietet. Dank seiner klaren Linienführung und der großen Auswahl an Zubehör ist WALK-IN ideal für dauerhaft strukturierte Kleiderschränke und großzügige Ankleidezimmer.

Die Highlights von WALK-IN:

Wandhängendes System mit Bodenfreiheit für eine leichte Optik

Einfache Montage mit wenigen Fixierungspunkten

Auf Wunsch millimetergenau zugeschnitten

Umfangreiches Zubehör, z. B. Hosenhalter, Drahtkörbe und mehr

Mehr Übersicht mit einfachen Maßnahmen

Damit die neue Ordnung im Kleiderschrank auch langfristig erhalten bleibt, helfen ein paar einfache Prinzipien:

Kleidung nach Art, Farbe oder Saison sortieren

Häufig genutzte Stücke auf Greifhöhe (ca. 50–170 cm) platzieren

Kleinteile wie Gürtel oder Schmuck in Schubladen mit Fächern verstauen

Saisonale Kleidung in geschlossenen Boxen aufbewahren

Ob Frühjahrsputz, Umgestaltung oder kompletter Neubau – mit den modularen Regalsystemen von REGALRAUM lässt sich jeder begehbare Kleiderschrank funktional, flexibel und stilvoll gestalten.

Mehr Informationen

Weitere Details zu den Systemen CLOS-IT und WALK-IN sowie dem passenden Zubehör finden Sie im REGALRAUM Onlineshop.

Über REGALRAUM