Erstes Rechenzentrum mit innovativer Abwärmenutzung in Berlin

Die Inbetriebnahme der Mikroalgen-Zuchtanlage soll schon in diesem Jahr erfolgen. Ein bereits produktives Hochleistungsrechenzentrum wird somit durch ein Wärmerückgewinnungskonzept ergänzt. Die Mikroalgen-Zucht wird direkt auf dem über 31.000 qm großen Rechenzentrumsgelände entstehen. Nach derzeitiger Planung können dank der Abwärmerückgewinnung und Nutzung zwischen 40 und 50 Tonnen CO2 im Jahr gebunden werden.

Blaualgen ziehen Kohlendioxid aus der Außenluft

Blaualgen sind eigentlich keine Algen, sondern Bakterien oder auch „Mikroalgen“. Die Blaualgen wachsen in einer Nährlösung in einem flachen Wasserbecken heran. Der Nährlösung wird Außenluft zugeführt, aus der die Mikroalgen das Kohlendioxid entziehen und binden. In kurzer Zeit wandeln die Blaugalgen sehr viel Kohlendioxid in Biomasse um und können bereits nach wenigen Tagen geerntet werden. Nach ihrer Trocknung können die Mikroalgen vielseitig verwendet werden, beispielsweise als Nahrungsergänzungsmittel oder in Kosmetikprodukten.

Hintergrund

Digitale Infrastrukturen sind zu einem bedeutenden Faktor in der globalen Energie- und Klimabilanz geworden. Um das weitere Wachstum der Datenökonomie zu ermöglichen und um dieses nachhaltig zu gestalten, müssen Rechenzentren sowohl effizienter als auch in eine Kreislaufwirtschaft überführt werden. Viele Rechenzentren sind bereits dabei, ihre Stromversorgung schrittweise auf erneuerbare Energien umzustellen. Das ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Datenökonomie.

Rechenzentren erzeugen bei der Verarbeitung von Daten aber auch Wärme, die zur Zeit in Deutschland kaum genutzt wird. Zu großen Teilen wird die Abwärme von Servern mithilfe teurer Kühlanlagen heruntergekühlt oder ungenutzt an die Umgebung abgegeben. Es wird also durchgängig kostbare Energie verschwendet, die auf verschiedene Weise genutzt werden könnte, zum Beispiel für die Erzeugung von Warmwasser, Fernwärme oder auch für Bauprojekte, die das ganze Jahr Wärme benötigen wie beispielsweise Schwimmbäder, Wäschereien, Gewächshäuser. Aber auch für Aquaponik (die Aufzucht von Wassertieren) ließe sich die Server-Abwärme sehr gut wiederverwenden.