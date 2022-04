Jetzt bewerben: bpi solutions unterstützt Stiftung Studienfonds OWL und regionale Stipendiatinnen und Stipendiaten

Gemeinsam mit der Stiftung Studienfonds OWL fördert bpi solutions Studierende in der Region Ostwestfalen mit Stipendien. „Wir freuen uns, dass wir durch unser Engagement bereits einige Studierende fördern konnten. Seit 2016 tragen wir unseren Teil dazu bei, dass die Studierenden in der Region die Chance auf ein Deutschlandstipendium haben. Im Studienjahr 2022/23 sind wir ebenfalls wieder dabei“, stellt Anke Kortkamp, Geschäftsführerin bpi solutions gmbh & co. kg fest. „Dabei legen wir besonderen Wert auf die Fachbereiche Informatik und Wirtschaftsinformatik.“

Das Deutschlandstipendium gibt es seit dem Jahr 2011. Im Rahmen dieses Programms bezuschusst die Bundesregierung private Spendengelder, die die Hochschulen einwerben, um damit Stipendien für begabte und leistungsstarke Studierende zu finanzieren. Vorbild hierfür war unter anderem der Studienfonds OWL, der bereits seit 2006 für die fünf ostwestfälisch-lippischen Hochschulen des Landes NRW Stipendien mithilfe privater Geldgeber vergibt.

Die Stipendien werden im Rahmen des Deutschlandstipendien-Programms vergeben. Jedes Stipendium beträgt 3.600 Euro pro Jahr. Es wird einkommensunabhängig und auch unabhängig von BAföG gezahlt; das Geld steht zur freien Verfügung und muss nicht zurückgezahlt werden.

Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi solutions gmbh & co. erklärt: “Für jedes der durch uns in Höhe von 1.800 EUR geförderten Stipendien kommt dann vom Bund (BMBF) nochmal die gleiche Summe hinzu, d. h. die Spende wird verdoppelt und unser Engagement lohnt sich gleich zweifach! Darüber hinaus bildet die Stiftung ein Netzwerk aus Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft und hilft den Stipendiaten durch weitere Förderprogramme, nach dem Studium hier vor Ort Fuß zu fassen.“

Voraussetzung ist, dass die Bewerberinnen und Bewerber im kommenden Wintersemester 2021/22 an der Universität Bielefeld, der Universität Paderborn, der Fachhochschule Bielefeld, der Hochschule Ostwestfalen-Lippe oder der Hochschule für Musik Detmold studieren. Bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten werden die Schul- und Studienleistungen sowie weiteres Engagement oder besonders herausfordernde persönliche Umstände berücksichtigt.

Neben der finanziellen Förderung gibt es auch ein ideelles Förderprogramm, das aktuell ausschließlich online stattfindet: Im Rahmen von Webinaren, Diskussionsrunden, Workshops und Kolloquien haben die Stipendiatinnen und Stipendiaten mehrmals im Monat die Gelegenheit, am Programm der Stiftung teilzunehmen. Neben dem großen Angebot der Stiftung unterstützt bpi solutions bei der Vermittlung von Praktika und Einstiegspositionen nach Abschluss des Studiums. bpi solutions erhofft sich durch das Programm den direkten Kontakt zu engagiertem Nachwuchs, der das Unternehmen zukünftig in den Bereichen der Softwareentwicklung und -beratung unterstützen kann.

Mehr Informationen zum Bewerbungsprozess und das Online-Bewerbungsformular stehen unter http://www.studienfonds-owl.de/stipendien/deutschlandstipendium/ zur Verfügung.

Über bpi solutions

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.

www.bpi-solutions.de