Neue Arbeitswelt: Audi, Volkswagen und SEAT begeistern mit interner Digitalkonferenz

Insgesamt sind bei der Digitalkonferenz in diesem Jahr 165 Referent_innen von Audi, Volkswagen und SEAT an Bord. Bis Donnerstagabend zählten sie schon 23.615 Teilnahmen an ihren Sessions. Doch auch im Nachgang werden die Mitarbeitenden dank einer kompletten Dokumentation auf die Inhalte zugreifen können. Zudem nehmen die Guides in den nächsten Monaten verschiedene Themen in gemeinsamen Meetups noch einmal auf und bieten im Mai einen internen DigiDay an. Und für die Öffentlichkeit werden auf der Website audi.com in den nächsten Wochen konkrete Konferenzinhalte ergänzt.

Mit Qualifizierungsoffensiven wie den #z20guides lebt Audi digitale Transformation. So treiben die Vier Ringe eine neue, hybride Arbeitswelt im Unternehmen weiter voran – durch mobiles Lernen und flexibles Arbeiten im Büro wie in der Produktion. Ein Pilotprojekt für ein neuartiges Arbeitszeitmodell ermöglicht etwa Schichtarbeiter_innen am Standort Ingolstadt, in Teilzeit zu arbeiten. Zudem werden in den kommenden Monaten neue Ansätze für hybrides Arbeiten in einer modernen Bürowelt validiert. So ist die Transformationsreise von Audi zur Digital Car Company in vollem Gange.