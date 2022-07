Neue nachhaltige Cloud-Infrastruktur geht in Hamburg live - ScaleUp Technologies

Die Nachfrage nach virtuellen Servern bzw. skalierbarem Cloud-Hosting in Deutschland bleibt ungebrochen hoch. Der deutsche Business Hosting Anbieter ScaleUp Technologies hat seine Cloud-Infrastruktur nun weiter ausgebaut. Die neue Public Cloud aus Deutschland ist eine Erweiterung der drei vorhandenen Cloud-Standorte von ScaleUp (in Berlin, Hamburg und Düsseldorf). Die neue Business Cloud läuft besonders nachhaltig auf Refurbished Open Compute Hardware, die bis zu 20% weniger Strom verbraucht als klassische IT-Hardware. Erste Kunden haben die neue virtuelle IT-Infrastruktur bereits bezogen, die im Juni 2022 in Hamburg produktiv ging.

Seit 2013 bietet ScaleUp seinen Kunden Open Source basierte Cloud-Infrastrukturen (sog. Open Infrastructure as a Service) an. Vor allem Unternehmen und Systemhäuser aus dem deutschen Mittelstand nutzen Infrastructure as a Service Leistungen oder kombinieren diese mit klassischen Managed Hosting und Colocation Services .