NIC Systemhaus erneut als Great Place to Work® zertifiziert

Im Kultur Audit des Wettbewerbs hat der IT-Spezialist aus der Metropolregion Stuttgart außerdem die Weichen für eine zukunftsorientierte Personal- und Kulturarbeit gestellt. Mit Engagement, Innovationskultur und strategischer Führung widmet sich das Unternehmen einer inspirierenden Arbeitswelt.

Nachdem das NIC Systemhaus im Jahr 2020 erstmals als Great Place to Work® zertifiziert wurde, erhielt das IT-Unternehmen aus Baden-Württemberg die Zertifizierung im Herbst 2023 erneut. Voraussetzung für das Gütesiegel für Arbeitgeberattraktivität ist die Teilnahme an einer anonymen Befragung der Mitarbeitenden zur Arbeitsplatzkultur. Der Fragebogen basiert auf wissenschaftlichen Methoden und umfasst wichtige Themen zum Arbeitsplatz wie Respekt, Fairness, Vertrauen und Teamgeist. Zur Beurteilung des Betriebsklimas werden Faktoren nach dem globalen Great Place to Work® Standard bewertet.

Auch in der aktuellen Befragung beurteilen die Mitarbeitenden das NIC Systemhaus als Great Place to Work® und stärken damit das Image des IT-Spezialisten. Über die hohe Beteiligung mit insgesamt 37 Antworten und das positive Ergebnis freut sich auch Geschäftsführer Oliver Heer:

„Dass wir das begehrte Zertifikat nach drei intensiven Jahren erneut erhalten haben, macht uns stolz. Die Auszeichnung erfüllt uns mit großer Dankbarkeit, insbesondere gegenüber unserem wunderbaren Team. Alle haben mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer leidenschaftlichen Hingabe zur Entwicklung eines inspirierenden und unterstützenden Arbeitsumfeldes beigetragen. Ihr Engagement und ihre Herzlichkeit sind das wahre Fundament unseres Erfolgs. Wir freuen uns, damit auch ein klares Signal an künftige Bewerberinnen und Bewerber zu senden.“