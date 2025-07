Die Auszeichnung basiert auf einer unabhängigen Analyse von mehr als 10.000 Unternehmen, bei der sowohl wirtschaftliche Kennzahlen wie Umsatz und Mitarbeiterzahl als auch qualitative Faktoren wie Innovationskraft, digitale Sichtbarkeit, Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität berücksichtigt wurden. Ein wissenschaftlicher Beirat gewährleistet Transparenz und Validität des Rankings. „Die Platzierung unter den Top 20 ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit – vor allem aber ein Ansporn. Sie zeigt, dass wir mit unserem Fokus auf Integrationsthemen, wie B2B/EDI, API, und Managed File Transfer auf dem richtigen Weg sind. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen – mit Innovationskraft, Kundennähe und einem starken Team.“, sagt Daniel Riegel, Managing Director SEEBURGER Deutschland GmbH & Co. KG. SEEBURGER unterstützt weltweit über 14.000 Kunden dabei, ihre Geschäftsprozesse digital zu optimieren und nahtlos zu integrieren. Als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Deutschland verfolgt SEEBURGER eine langfristige Strategie, die konsequent auf nachhaltiges Wachstum, verantwortungsvolles Handeln und technologischen Vorsprung setzt. Die Auszeichnung durch „Markt und Mittelstand“ bestätigt zudem die Attraktivität von SEEBURGER als Arbeitgeber. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Erfolgs. Wir investieren kontinuierlich in ihre Entwicklung und schaffen ein Umfeld, in dem Innovation und Engagement gedeihen können“, so Andrea Carrero, VP People & Culture, SEEBURGER AG. Mehr zur Studie und Methodik des Rankings erfahren Sie direkt bei Markt und Mittelstand.