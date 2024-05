Semrush stellt neue Enterprise-Lösung vor

KI-gestützte Workflows, schnellere Reports und Predictive Analytics

Mit Semrush Enterprise verstehen Unternehmen die Auswirkungen eines Algorithmus-Updates dank simultaner KI-Workflows und Datenanalysen so schnell wie nie zuvor. In der Lösung lassen sich sämtliche SEO-Daten in einem flexiblen, einfach zu bedienenden Datenpool speichern, verarbeiten und visualisieren. Die Bereinigung, Zusammenführung oder Formatierung von Daten übernimmt die KI. So können nicht nur schnell die Ursachen für unterschiedliche Traffic-Muster, Gewinne und Verluste bei URLs, Tags und Keywords identifiziert werden, sondern auch Leistungsprobleme behoben und sogar vorhergesehen werden.



Die Integration von Daten aus der Google Search Console, aus Google Analytics und jedem weiteren Tool geht einfach – lediglich eine API ist von Nöten. Auch Daten aus CSV-Exporten können problemlos eingespielt werden. Berichte erstellt Semrush dann in wenigen Minuten, ohne manuelle Datenerfassung oder Programmieraufwand.



Besonderes Add-on: ein exklusiver SEO-Experten-Marktplatz

Semrush Enterprise enthält zudem einen eigenen SEO-Experten-Marktplatz. Kunden haben darüber exklusiven Zugang zu Beratern und Freelancern, etwa mit Spezialwissen zu Themen wie Mobile SEO, Local SEO oder Technical SEO – für einmalige Projekte oder eine laufende Zusammenarbeit. Die Prüfung und Administration übernimmt Semrush.



Zu den ersten Kunden, die Semrush Enterprise bereits vorab getestet haben, zählen unter anderem Bike24 oder AutoScout24. Der Marktführer unter den europäischen Online-Automärkten setzte bei dieser Gelegenheit vor allem auf die neuen Bericht- und Content-Workflows. Bike24 arbeitete insbesondere mit dem Link-Empfehlungstool, um seine Sichtbarkeit und Marktpräsenz zu erhöhen.