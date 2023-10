Wünsch AG digitalisiert Herstellungsanweisung für Pharmabranche

Bisher erfolgte die Aufzeichnung mittels eines papiergestützten Prozesses, was Kosten verursachte und wertvolle Kapazitäten der Mitarbeitenden band. In Zusammenarbeit mit dem Kunden konzipierte und dokumentierte die Wünsch AG eine maßgeschneiderte Softwarelösung.

Die Workflowanwendung deckt exakt die Bedürfnisse des Kunden ab und erfüllt auch besondere Anforderungen im pharmazeutischen Bereich. Die Anwendung ist optimiert auf Büroarbeitsplätze sowie den Herstellungsbereich und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auf Tablet und Desktop-Anzeigen gleichermaßen funktioniert.

Das intuitive Benutzerkonzept ist auf den Herstellungsbereich optimiert, z.B. durch Bedienung mit Arbeitshandschuhen und unterstützende Eingabemasken zur Arbeit am Tablet. Plausibilitätsprüfungen, Validierungen sowie Automatisierung von Berechnungen unterstützen die Anwender bei Eingaben.

Die automatische Übernahme der Daten für Checklisten spart dem Kunden enorm viel Zeit. Der Einsatz von modernen Webtechnologien erhöht gleichzeitig die Attraktivität als Arbeitgeber. Die Webanwendung wird in einer privaten Kundencloud im Rechenzentrum der Wünsch AG betrieben und entlastet so die IT des Kunden.

Neben der Erhöhung der Datenqualität und -konsistenz gewinnt der Kunde viel Zeit für Mitarbeiter in Arbeitsvorbereitung und Qualitätssicherung. Der Fachkräftemangel wird somit abgemildert. Die Wünsch AG setzt auf den “Mobile-First” Ansatz und bietet eine geräteunabhängige Nutzung sowie rollenbezogene Benutzeroberflächen an. Die Anwendung kann auch zur Digitalisierung weiterer Herstellungsanweisungen genutzt werden.