Femtec Award 2022: Bereits zum fünften Mal werden Role-Models ausgezeichnet

Gerade in aufregenden, komplexen und unüberschaubaren Zeiten sind Leuchttürme wichtig – um positive Perspektiven aufzuzeigen und best-practice Ansätzen eine Bühne zu bieten. Das Femtec Netzwerk lädt insbesondere deshalb auch in 2022 dazu ein, in den drei Kategorien Vorschläge und Nominierungen einzusenden:

Kategorie Leadership

Für die Kategorie „Leadership“ werden Role Models gesucht, welche mit authentischer Führung das eigene Team begeistern und Menschen individuellen Freiraum zur eigenen Weiterentwicklung geben.

Kategorie Social Impact

In der Kategorie „Social Impact“ werden Personen oder Initiativen gesucht, die durch eigenes Engagement Impulsgeber:in für Vielfalt in der Gesellschaft sind – häufig zusätzlich zur beruflichen oder studentischen Verpflichtung. Unser Fokus liegt dabei auf Vorhaben, Ideen oder Projekten, welche nachhaltig soziale Veränderung bewirken.

Kategorie Innovation

Kreative Visionär:innen und Zukunftsmanager:innen, welche mit notwendigem Mut bereit sind, Veränderungen anzustoßen und neue Impulse zu setzen, werden in der dritten Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Geprägt durch Eigeninitiative und unternehmerisches Handeln fokussieren die Pionier:innen insbesondere eine nachhaltige Perspektive in ihren neuartigen Produkten oder Dienstleistungen.

Zum Ablauf

Bis zum 15.07.22 können Nominierungen eingereicht werden. Hierzu genügt ein Vorschlag an @email mit kurzer formloser Begründung zur Nominierung in der jeweiligen Kategorie inklusive eines Fotos oder Logos. Im Anschluss wird unsere Award-Jury alle Nominierungen sichten und eine Short-List erstellen. Diese gehen als Finalist:innen im August in das Public Voting, welches seit 2021 realisiert wird. Die Vergabe des Preises erfolgt auf dem Sommerfest am 09. September 2022.

Über Femtec:

Femtec GmbH wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, weibliche MINT-Talente in Wirtschaft und Wissenschaft besser zu vernetzen und bei der persönlichen Karriereentwicklung zu unterstützen. Das Netzwerk qualifiziert mit Angeboten bereits in der Schule und ermöglicht zielstrebigen Studentinnen mit dem Career-Building Stipendium ausgezeichnete Karriereperspektiven. Diversity-Programmentwicklung für Organisationen und Karriereberatung für Professionals sind weitere Bausteine zur Stärkung vielfältiger Organisationen. Engagierte Frauen, namhafte Technologie-Unternehmen sowie führende wissenschaftliche Institutionen, technische Universitäten und Hochschulen bilden gemeinsam das Femtec Netzwerk.

Weitere Informationen: www.femtec.org

