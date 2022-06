Karriere Kick Berlin

Eine Berufsorientierungsmesse der besonderen Art.

Unternehmensvertreter*Innen und Schüler*Innen treten am Kickertisch spielerisch in den Kontakt.

Über das eigene Smartphone erhalten die Schüler*Innen in jeder Runde einen neuen Ausbildungsvertreter an die Seite gelost. Gemeinsam kickern sie im Team 2-3 min gegen ein zweites Schüler/Ausbilder-Team und können sich anschließend mühelos über Ausbildung und Beruf unterhalten. Im Spiel lassen sich in nur wenigen Minuten die Soft-Skills der potenziellen Bewerber erkennen.

Der Kickertisch schafft dabei einen extrem niederschwelligen Einstieg, um Einsatz und Teamgeist aufzuzeigen. Er dient gleichzeitig als optimaler Eisbrecher für diejenigen, die in einem Vorstellungsgespräch mehr Anlaufzeit brauchen und schlichtweg nicht erkannt werden.

Olaf Marsson, (GF von Berlin Event), IHK Berlin, die Jugendberufsagentur, Wirtschaftsjunioren, Connectoor. Tamaja, – die Veranstalter des

Karriere Kicks – möchten mit diesem neuen Konzept die regionalen Unternehmen bei der Ausbildungsvermittlung auf menschliche, nachhaltige und innovative Weise unterstützen und echte Begegnungen wieder möglich machen.

Viele Unternehmen wie LIDL, Bundeswehr, Polizei, Peek & Cloppenburg, Hilton uvm. haben die Kraft des Konzepts erkannt und wollen als Partner des Karriere Kicks die Region Berlin stärken und den Fachkräftemangel bekämpfen. Wer seine Mannschaftsaufstellung in deutlich weniger als 90 Minuten optimieren möchte, kann sich jetzt unter: https://www.karriere-kick.de/in/berlin/aussteller/

noch bis zum 21.06.2022 einen der limitierten Startplätze sichern