OfG Design Award 2022: And the winners are…

Bis Ende Oktober konnten die Kreativen aus aller Welt noch ihre Bewerbung für den diesjährigen – bereits etablierten – OfG Design Award einreichen, jetzt hat die Fachjury die Gewinner ermittelt. Aufgabe war in diesem Jahr, das Motto „lifelong learning“ in den vier Kategorien „Grafikdesign“, „Fotografie“, „Illustration“ und „Motiondesign“ gestalterisch zu verarbeiten. Und wie immer hatten die Teilnehmer dabei freie Hand: Das Motto durfte grafisch, abstrakt, realistisch, fotografisch, typografisch, gezeichnet, gemalt, reduziert, extrovertiert, über Metaphern dargestellt, in eine Story eingebunden, als Animation, künstlerisch und frei umgesetzt verarbeitet werden. Und das taten sie erneut auf hohem künstlerischen Niveau, was die Arbeit der Jury nicht leicht machte. Die zeigte sich auch erfreut darüber, dass sich in diesem Jahr der Anteil von Teilnehmern aus der DACH-Region im internationalen Starterfeld deutlich gesteigert hat.

Keine leichte Aufgabe für die OfG-Fachjury

Es wurde lange beraten, diskutiert und gestritten, bis sich die OfG-Dozentenjury auf die jeweils drei ersten Plätze in den vier Kategorien einigen konnte. Oftmals lagen die eingereichten Arbeiten qualitativ so eng beieinander, dass man so manches Mal am liebsten mehr als nur drei Gewinner pro Kategorie gekürt hätte. Die erhalten die Design Award Trophäe sowie eine hochwertige internationale Urkunde, die besten Einsendungen werden außerdem in einer Online-Galerie der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Zusätzlich erhält jede/r Gewinner*in des jeweils ersten Platzes ein hochwertiges XP PEN Deco Pro MW Grafiktablett, die Gewinner*innen des 2. und 3. Platzes werden mit einem XP PEN Deco 01 V2 Grafiktablett belohnt.

Die gestellte Aufgabe wurde auf vielfältige Weise und stets sehr kreativ angegangen. In der Kategorie Motion Design schickt Gewinner Israel Mascarenhas Da Silva den Zuschauer auf eine aufregende Flugreise durch Objekte und geometrische Formen, während Denitsa Osichenko (Platz eins in der Kategorie Grafikdesign) die Buchstaben des Mottos so auf fächerförmig gefaltetes Papier brachte, dass sie – schaut man von vorn darauf – scheinbar keinen Sinn ergeben. Erst ein Blick von den Seiten bringt die Lösung; es kommt eben immer auf die richtige Perspektive an. Sebastian Wegele (Gewinner in der Kategorie Illustration) lässt einen älteren Herrn mit weißem Bart eine Pflanze auf seinem Kopf gießen, deren Wurzelwerk sich im Bildhintergrund ausbreitet, und Johann Florian Öttl (Gold in der Kategorie Fotografie) überrascht mit dem Schwarzweiß-Foto eines grandiosen Bergpanoramas mit tollen Licht/Schatten-Effekten, aufgenommen durch die großen geteilten Scheiben eines Bergrestaurants.

Alle Gewinner-Arbeiten sowie weitere beeindruckende Einsendungen, die es nur knapp nicht in die jeweiligen Top 3 geschafft haben, können hier angeschaut werden: https://ofg-studium.de/ofg-design-award/