OfG Design Award 2022: lifelong learning

Lippstadt, 17.05.2022 - „Wer aufhört zu lernen, ist alt, ob mit zwanzig oder achtzig. Wer immer dazulernt, bleibt jung“ - sagte einmal der Erfinder und Automobilpionier Henry Ford. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, denn unser Gehirn ist dafür geschaffen, sich ständig weiterzuentwickeln; bis ins hohe Alter entstehen neue Nervenzellen, die wiederum neue Verknüpfungen bilden. Voraussetzung für erfolgreiches Lernen aber sind Begeisterung und Neugierde, denn nur dann wird das Dopamin ausgeschüttet, das hilft, das Gelernte besser zu verarbeiten. „Lernen und Glück sind evolutionär eng verbunden“, formuliert es treffend der Chef der psychiatrischen Universitätsklinik, Professor Manfred Spitzer.

Daher hat die renommierte OfG / Online-Schule für Gestaltung – ihres Zeichens Marktführer für staatlich zugelassene Onlinekurse im Kreativbereich – ihren diesjährigen OfG Design Award dann auch unter das Motto „lifelong learning“ gestellt. Wieder sind DesignerInnen, FotografInnen und IllustratorInnen aufgerufen, sich in den vier Kategorien „Grafikdesign“, „Fotografie“, „Illustration“ und „Motiondesign“ kostenfrei mit der Creative Community zu messen. Die Aufgabe für den Award 2022 kann grafisch, abstrahiert, realistisch, fotografisch, typografisch, gezeichnet, reduziert, über Metaphern dargestellt, in eine Story eingebunden oder als Animation etc. umgesetzt werden. Die Wörter „lifelong learning“ können dabei in irgendeiner Form integriert sein – dem Einfallsreichtum und der Kreativität der TeilnehmerInnen sind wie immer keine Grenzen gesetzt; Anmeldeschluss ist der 16. Oktober 2022.

Die Arbeiten werden anschließend von einer fachkundige Jury geprüft, die diese hinsichtlich Originalität, Kreativität und gestalterische Qualität bewertet. Für den 1. Platz der jeweiligen Kategorie erhält jede/r Gewinner*in ein XP PEN Artist 12 Stift Display; die Gewinner *innen des 2. und 3. Platzes werden jeweils mit einem XP PEN Star 960S belohnt.

Überdies bekommen die Gewinner der jeweils ersten drei Plätze eine hochwertige internationale Urkunde, die besten Einsendungen werden außerdem in einer Online-Galerie der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Besonders herausragende Entwürfe schließlich werden gegebenenfalls mit einer ganzseitigen Anzeige im angesehenen PAGE-Magazin gefeatured.

Lernen ist ein Leben lang möglich. Zeigen Sie uns, was Sie am Lernen begeistert - get creative! Weitere Infos und die Bewerbungsunterlagen finden Sie hier:

https://ofg-studium.de/ofg-design-award/