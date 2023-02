OfG zum neunten Mal mit dem Top-Fernschul-Award ausgezeichnet

Zu Beginn eines jeden Jahres steht die Verleihung von Fernschul-Awards und Gütesiegeln an. Bei der die Online-Schule für Gestaltung (OfG) auch in diesem Jahr wieder reichlich bedacht wurde: Nachdem sie in der letzten Woche zum achten Mal als „Exzellenter Anbieter“ ausgezeichnet worden war, gab es nun – gar zum neunten Mal in Folge – den begehrten Top-Fernschul-Award.