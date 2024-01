Verleihung der StudyCheck Awards im Jahr 2024

Die Bewertungen aus 2023 tragen zur Ermittlung des Scorewert bei, die sich aus Sternenbewertungen und Weiterempfehlungsraten zusammensetzen. Nur Hochschulen mit einer Mindestanzahl an Bewertungen aus 2023 sind im Ranking vertreten.

Die beliebtesten Hochschulen 2024

Auch in diesem Jahr konnte sich die Hochschule Hof Platz 1 unter den beliebtesten Hochschulen sichern, genauso wie beim StudyCheck Award 2023. Im Vergleich zum letzten Award konnten sie den Scorewert noch einmal steigern von 9,16 auf 9,26 von 10 möglichen Punkten.

Auf Platz 2 hat es in diesem Jahr die OTH Regensburg mit einem Scorewert von 9,02 geschafft und sich somit dicht gefolgt von der HFU – Hochschulte Furtwangen mit einem Wert von 8,97. Alle drei Hochschulen glänzen neben dem Scorewert auch durch eine herausragende Weiterempfehlungsrate von jeweils 97%. So entschieden in diesem Fall die feinen Unterschiede in der Sternebewertung über Platz 1 bis 3.

Insgesamt durften sich dieses Jahr 43 Hochschulen über den Einzug ins Ranking der beliebtesten Hochschulen freuen, was im Vergleich zum Vorjahr 4 Hochschulen mehr sind. Diese Hochschulen haben alle erfolgreich die Hürde von mindestens 250 Bewertungen im Jahr 2023 genommen. Eine Auszeichnung als Top Hochschule 2024 in Deutschland erhält hingegen nur die Top 10 dieses Rankings.

Die beliebtesten Universitäten 2024

Das Ranking um die beliebtesten Universitäten 2024 wird wieder von einem alten Bekannten angeführt. Die KU Eichstätt-Ingolstadt hat sich nach dem zweiten Platz im letzten Jahr die Poleposition zurück erkämpft. Mit einem Scorewert von 9,19 von 10 Punkten und einer Weiterempfehlungsrate von 97% stehen sie zurecht auf Platz 1 des Rankings.

Der letztjährige Gewinner die Uni Mannheim musste sich dieses Jahr mit einem Scorewert von 9,08 und ebenfalls einer Weiterempfehlungsrate von 97% geschlagen geben und belegt den zweiten Platz. Auf dem dritten Platz steht wie im letzten Jahr die TU Chemnitz, die ihren Scorewert aber noch einmal von 8,80 auf 9,03 steigern konnten.

In diesem Jahr ist es sehr erfreulich, dass wir mit 59 Universitäten eine Universität mehr im Ranking listen können, welche die erforderlichen 250 Bewertungen erreicht haben . Eine Auszeichnung als Top Universität in Deutschland erhalten aber nur die Top 10 des Rankings.

Die Category Awards 2024

In den Category Awards werden Hochschulen und Universitäten nach der Anzahl Studierendenzahlen prämiert. Unterschieden wird hier in den Kategorien: unter 5.000 Studierende, 5.000 bis 15.000 Studierende und über 15.000 Studierende.

Bei den Category Awards im Bereich der Hochschulen sind die strahlenden Sieger die Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover (FHDW) (unter 5.000 Studierende) mit 9,45 Punkten, die HdM – Hochschule der Medien Stuttgart (5.000 bis 15.000 Studierende) mit 9,12 Punkten und die FH Münster (über 15.000 Studierende) mit 8,88 Punkten.

Hier konnte die Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover (FHDW) den Titel aus dem letzten Jahr erfolgreich verteidigen. Die HdM – Hochschule der Medien Stuttgart und die FH Münster haben sich jeweils neu auf den ersten Platz des Rankings gesetzt. Die FH Münster ist im Vergleich zum Award 2023 sogar komplett neu mit im Ranking dabei.

Unter den Universitäten sind die KU Eichstätt-Ingolstadt (unter 5.000 Studierende) mit einem Scorewert von 9,19, die Uni Mannheim (5.000 bis 15.000 Studierende) mit einem Wert von 9,08 und die Uni Jena (über 15.000 Studierende) mit einem Wert von 8,69 die jeweiligen Sieger der Category Awards für Universitäten. Die KU Eichstätt-Ingolstadt hat sich somit nicht nur den Category Award geholt, sondern auch die Auszeichnung als beliebteste Universität Deutschlands 2024. Auch die Uni Mannheim als Category Gewinner ist im Gesamtranking der Universitäten sehr weit vorne mit dabei und belegt den zweiten Platz.

Weitere Informationen zu den Awards und der Ranking-Methodik

Die Rankings werden durch den Scorewert bestimmt. Aber wie berechnet sich dieser? Die Berechnung des Scorewerts basiert auf zwei Kriterien: der Sternebewertung, die zwischen einem und fünf Sternen variiert, und der Weiterempfehlungsrate, die von 0 % bis 100 % reicht. Für jedes dieser Kriterien können bis zu 5 Punkte erzielt werden, was zu einer maximalen Gesamtpunktzahl von 10 Punkten führt.

Die Punktzahl in der Sternebewertung entspricht direkt der Anzahl der Sterne, beispielsweise entsprechen 3,92 Sterne auch 3,92 Punkten. Bei der Weiterempfehlungsrate wird die Punktzahl auf Basis des Prozentsatzes errechnet. Zum Beispiel führt eine Weiterempfehlungsrate von 85 % zu 4,25 Punkten, da 85 % von 5 Punkten 4,25 ergeben (Berechnung: 5 x 0,85 = 4,25 Punkte).

Alle Bestenlisten sowie weiteren Informationen finden Sie auf den Seiten des StudyCheck Awards 2024.