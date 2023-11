Manifest für eine gute Pressemitteilung.

Im Folgenden sind einige allgemeine Formatierungs- und technische Richtlinien aufgeführt, die von Experten auf diesem Gebiet zusammengestellt wurden. Es gibt viele mögliche Formate, aber die folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten.

Eine Datumszeile - wie in vielen Zeitungsartikeln (z.B. "Hamburg, Deutschland am 21. Dezember 2021"). Unsere Plattform erledigt das automatisch und hilft dem Redakteur, sich auf den eigentlichen Inhalt zu konzentrieren.

Doppeltes Leerzeichen oder kein Leerzeichen - das ist wahrscheinlich nicht nötig, da die meisten Texte heutzutage am Computer bearbeitet werden, solange die Pressemitteilung gut lesbar ist. Kurze Absätze mit einem Leerzeichen dazwischen und etwas breiteren Rändern als üblich sind hilfreich. An dieser Stelle hilft unser System, die Texte richtig zu formatieren, um eine gute visuelle Lesbarkeit zu ermöglichen.

Die Pressemitteilung sollte relativ kurz sein - maximal zwei bis drei Seiten. Wenn Sie die Pressemitteilung auf eine Seite beschränken, wird die Lesbarkeit nicht unbedingt verbessert, was ja Ihr Ziel ist. Zwischenüberschriften sind ebenfalls hilfreich, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu wecken.

Auch wenn Kürze die Lesbarkeit nicht unbedingt verbessert, kann sie doch die Chancen erhöhen, dass Ihre Pressemitteilung veröffentlicht wird, je nachdem, wie viel Platz die Zeitung zur Verfügung stellt. Viele Zeitungen können nur eine begrenzte Anzahl von Seiten drucken, so dass alles, was sie veröffentlichen, kurz genug sein muss, um in ihr Format zu passen. Andere versuchen, so viel Platz wie möglich zu füllen und veröffentlichen daher gerne längere Artikel. Es ist hilfreich, die Beschränkungen der Medien zu kennen. (Die gleichen Beschränkungen - oder deren Fehlen - können auch für Rundfunkmedien gelten.)

Anhänge - eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte kann dem Journalisten helfen, einen Artikel zu schreiben, wenn die Zeitung entscheidet, dass dies für die Geschichte, die Sie zu erzählen haben, besser geeignet ist als eine Pressemitteilung.

Mehrere vollständige Zitate sollten ebenfalls beigefügt werden - versuchen Sie, die Zitate so klingen zu lassen, als wären sie gesprochen und nicht geschrieben worden. Zum Beispiel: "Das wichtigste Ergebnis des Berichts ist, dass viele Banken..." ist nicht so effektiv wie "Dieser Bericht zeigt, dass unsere Banken die Bedürfnisse... ignorieren".

Vermeide die Verwendung von Jargon oder Akronymen - das kann schwierig sein: Wenn du dich daran gewöhnt hast, merkst du vielleicht gar nicht mehr, dass sie verwendet werden. Buchstabiere stattdessen die Namen von Organisationen, die normalerweise mit Akronymen bezeichnet werden, z.B. "NASA" ist die National Aeronautics and Space Administration. Später im Text kannst du natürlich auf das Akronym verweisen, aber die erste Referenz sollte immer der Name sein.

Benutze aktive statt passive Verben, um das Interesse des Lesers an der Geschichte aufrechtzuerhalten - Aktive Verben sind Wörter, die zeigen, dass jemand oder etwas eine Handlung ausführt, z. B. "Regierungsbeamte der National Aeronautics and Space Administration marschierten heute zum Bundestag, um eine bessere Gesundheitsversorgung für alleinerziehende Mütter zu fordern." In diesem Satz ist marschieren ein aktives Verb, das eine Bewegung anzeigt. Passive Verben zeigen an, dass auf jemanden oder etwas reagiert wird: "Der Bundestag wurde am Samstag von Fahrradfahrern belagert".

Wenn du im Artikel Zahlen oder Statistiken angeben musst, schreibe Zahlen und Prozentsätze unter zehn aus. Zahlen oder Prozentsätze über zehn können als Ziffern geschrieben werden.

Wenn du jemanden zitierst, den du für die Veröffentlichung interviewt hast, gib die Quelle - den Namen der Person, die du zitierst - am Ende des Zitats an.

"Wir waren besonders erfreut über die Unterstützung und das Engagement unserer Eltern-Lehrer-Organisationen beim Sammeln von Unterschriften für die Petition", sagte Max Mustermann, Direktor der Organisation.

Überprüfe die Quellen, d.h. die Personen, von denen die in der Pressemitteilung verwendeten Informationen stammen, auf korrekte Zitate, korrekte Berufsbezeichnungen und korrekte Schreibweise der Namen.

Kontrolliere die Pressemitteilung, bevor sie veröffentlicht wird und somit an die Öffentlichkeit geht.