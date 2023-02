Call for Entries: Start der Filmeinreichung für den Deutschen NaturfilmPreis und das Darßer NaturfilmFestival 2023

Ausgerufen von der Deutschen NaturfilmStiftung treten jedes Jahr Deutschlands herausragendste Naturfilme in zwei Hauptkategorien im Wettbewerb gegeneinander an:

Bester Film | Wildnis Natur – für Naturfilme von der Tiermonografie bis zum Landschaftsporträt sowie

Bester Film | Mensch und Natur – für umweltpolitische Dokumentarfilme.

Weiterhin werden Filme mit Jury-Preisen für herausragende Leistungen, dem Preis der Kinder- und Jugendjury sowie einem Publikumspreis ausgezeichnet. Insgesamt ist der Wettbewerb des Deutschen NaturfilmPreises mit Preisgeldern in Höhe von 26.000 Euro dotiert. Eine unabhängige Jury aus Film- und Medienprofis sowie anerkannten Experten aus Natur- und Umweltschutz entscheidet über die Preisträgerinnen und Preisträger.

Filmeinreichungen für den Wettbewerb und das Festival sind vom 1. Februar bis 1. April 2023 ausschließlich online über das Einreichungsformular auf www.deutscher-naturfilm.de/filmeinreichung möglich. Das Reglement kann hier eingesehen werden: www.deutscher-naturfilm.de/deutscher-naturfilmpreis/reglement. Noch bis zum 15. Februar gilt ein Earlybird-Rabatt auf die Einreichungsgebühren. Teilnahmeberechtigt sind Filmbeiträge aller Lauflängen, in denen Natur-, Tier- und Umweltthemen im Mittelpunkt stehen, die 2022 oder 2023 fertiggestellt wurden. Für Wettbewerbsbeiträge muss federführend eine deutsche Produktionsgesellschaft verantwortlich sein.

Seit 2008 wird der Deutsche NaturfilmPreis im Rahmen des Darßer NaturfilmFestivals auf der herbstlichen Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft verliehen. Die Ehrung für Filmschaffende hat das Ziel, das Genre Naturfilm für Machende, Sender, das Publikum, aber auch für Naturschutz und Politik zugänglicher zu machen. Das Festival findet in diesem Jahr vom 3. bis 8. Oktober 2023 statt und gehört inzwischen zu den bundesweit beliebtesten Natur- und Umweltfilmfestivals. Neben Filmvorführungen der bewegendsten und ästhetischsten Bilder unserer Erde in den verschiedenen Programmsektionen und anschließenden Diskussionsrunden mit Filmschaffenden, bietet es vielfältige Programmpunkte für die Filmbranche und das Publikum rund um die Themen Natur und Naturschutz. Höhepunkt wird die Verleihung des Deutschen NaturfilmPreises am 7. Oktober 2023 in Wieck am Darß sein.