Die Booking-Agenturen XploBookings.com & Jan Vis Productions fusionieren und vereinen Kräfte

Die beiden niederländischen Booking-Agenturen XploBookings.com und Jan Vis Productions – jeweils mit langjähriger Erfahrung auf dem europäischen Booking-Markt - haben nun beschlossen, Kräfte und Know How zu bündeln, sich ab sofort gemeinsam auf dem internationalen Markt aufzustellen und ihre international erfolgreichen Acts ab sofort aus einer Hand anzubieten.

Durch die Zusammenlegung der beiden Firmen potenziert sich nicht nur das Repertoire an namhaften internationalen Künstlern wie die Hermes House Band, Lou Bega, Vengaboys, 2 Unlimited oder auch Right Said Fred, sondern auch die auf viele Jahre basierende Expertise im Bereich Booking. Mit insgesamt über elf Millionen monatlichen Hörern auf Spotify haben diese Acts mit ihren Evergreens und Partymusik eine die riesige Reichweite und damit eine große Relevanz in der gesamten Eventbranche.

Die sich häufig ändernden Regeln und Restriktionen stellen für viele Künstler wie Booking-Agenturen nach wie vor eine große Herausforderung dar – hier kann die neu aufgestellte Agentur aus den vereinten Kräfte von XploBookings.com und Jan Vis Productions von großer Bedeutung und Unterstützung sein: Künstler wie Kunden profitieren gleichermaßen von einem großen und gut funktionierenden, internationalen Netzwerk dieser beiden Unternehmen.

Eugene Lont, Direktor von XploBookings.com: „Mit dieser Zusammenarbeit bündeln wir ein starkes internationales Netzwerk und eine solide 40-jährige Expertise im Bereich Booking. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden schnell und präzise den richtigen Service bieten zu können."

Weitere Informationen sowie die komplette Künstlerauswahl unter XploBookings.com.