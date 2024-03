Magische Momente: Zauberer Michael Backes feiert 25 Jahre im Rampenlicht

Mit einem Vierteljahrhundert an magischer Expertise zelebriert Michael Backes aus Nettetal sein beeindruckendes 25-jähriges Bühnenjubiläum. Unter dem Alias "Schmitz-Backes" verzaubert er seit einem Jahrzehnt und einem halben sein Publikum mit fesselnden interaktiven Zaubershows. Seit nunmehr 15 Jahren widmet er sich hauptberuflich dieser Kunstform, wobei er seinen Schwerpunkt zunehmend auf Firmenauftritte legt und dabei auf eine treue Klientel zurückblicken kann, die ihn Jahr für Jahr engagiert. In einem Vierteljahrhundert hat Backes zudem eine beeindruckende Sammlung von Auszeichnungen erworben, darunter den begehrten "Goldenen Xaver in Bronze", ein renommierter Kleinkunstpreis, verliehen von der Rheinischen Post, sowie den Titel des Preisträgers bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst.

Anlässlich seines Jubiläums hat der Zauberer eine herzerwärmende Initiative ins Leben gerufen, die die jungen Herzen höher schlagen lässt: Unmittelbar nach den Osterferien wird er eine kostenlose Tour durch alle sieben Kindergärten in seinem Heimatort Lobberich veranstalten. "Ich möchte mit dieser Aktion zu meinen Anfängen zurückkehren", erklärt Backes, "denn auch ich erinnere mich daran, wie ich als Kindergartenkind zum ersten Mal einem Zauberer auf der Bühne begegnet bin. Diese frühe Begegnung mit einem Kollegen vor 40 Jahren im Jugendheim Arche hat mich zutiefst inspiriert." Für diese zweitägige Tour wird er erneut in die Rolle des "Kinderzauberers MiBa" schlüpfen. Zudem wurde im Laufe der Jahre eine Agentur für Zauberkunst ins Leben gerufen.

Neben dieser wohltätigen Aktion freut sich der Künstler auf ein bemerkenswertes Jubiläumsjahr, das mit einem weiteren Höhepunkt beginnt: Die nächste Ausgabe seiner neuen Comedy-Veranstaltungsreihe, dem "Pullunder-Comedy-Mix", ist seit Monaten restlos ausgebucht. "Wir haben bereits einen Zusatztag eingerichtet, und alle drei Veranstaltungstage im April sind bereits seit geraumer Zeit ausverkauft", verkündet Backes stolz. Auch die Nachfrage für die nächste Show im Herbst ist bereits beachtlich, jedoch sind noch einige wenige Restkarten für jeden Veranstaltungstag erhältlich. Bei jedem "Pullunder-Mix" präsentiert Schmitz-Backes verschiedene herausragende Gastkünstler aus den verschiedensten Genres.

"Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, auf eine so wundervolle Zeit zurückblicken zu können, die ich in den vergangenen 25 Jahren erleben durfte", sagt der charismatische Künstler. "Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und darf damit zahlreichen Menschen jeden Alters Freude bereiten. Besonders in diesem Jubiläumsjahr ist es mir eine Herzensangelegenheit, meiner Heimatstadt etwas zurückzugeben", fasst der Zauberkünstler seine Gefühle zusammen.