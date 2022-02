Musikalisches Labsal für die Seele - Gregor McEwan veröffentlicht neues Album „Four Seasons"

Es sind jene natürlichen Zyklen, die große Zuversicht und Vertrauen in das Leben schenken können. Das wiederkehrende Muster der Jahreszeiten ebenso, wie die eines jeden einzelnen Tages, das sich auch in den Lebensphasen der Menschen widerspiegelt. Mit der Gewissheit, dass auf jeden noch so eisigen Winter auch wieder ein Frühling folgt, in dem die Natur, der Mensch – einfach alles wieder aufblühen wird und ein Sommer, in dem wir das Leben einfach nur genießen, bis wir im darauffolgenden Herbst mit all dem reich beschenkt werden, was Mutter Natur zu bieten hat, ist die Tristesse und das Grau der dunklen Jahreszeit, um vieles leichter zu ertragen. Oder wir lauschen einfach den wunderschönen Songs von Gregor McEwan, der für seinen neuen Longplayer mit dem bezeichnenden Titel „Four Seasons“ (Label: Stargazer Records / Broken Silence / The Orchard) auf kongeniale Weise ebenfalls auf das Prinzip der vier Jahreszeiten zurückgegriffen hat. Nicht nur unterteilt er sein Album in die vier natürlichen Abschnitte eines Jahres, sondern taucht mit jeder EP vollständig in die Energie und Qualität der jeweiligen Jahreszeit ein. Mit der Veröffentlicht des alle EPs umfassende Gesamtwerks „Four Seasons“ (VÖ: 25.02.22) schließt sich nach nunmehr fast zwei Jahren und etlichen Corona-Unterbrechungen der Kreis und damit auch der viergeteilte Album-Zyklus.



Nachfolgend ein Überblick über die im Frühjahr 2022 anstehenden Tourtermine:

Tourdaten Frühjahr 2022:

04.03.22 Göttingen - Nörgelbuff

05.03.22 Rheinberg – Schwarzer Adler (PflugundSegen)

28.04.22 Bayreuth – Das Zentrum

29.04.22 Frankfurt – Lotte Lindenberg

30.04.22 Darmstadt – Künstlerkeller

* präsentiert von Rolling Stone, kulturnews, Pretty In Noise & Ask Helmut

Weitere Infos unter www.gregormcewan.com/home/