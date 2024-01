Neues mini.musik-Konzert für Kinder am 10. März im Gasteig

mini.musik – GROSSE MUSIK FÜR KLEINE MENSCHEN e.V. lädt am 10. März 2024 alle Kinder von drei bis sechs Jahren ein, sich mit unserem Maulwurfsforscher Prof. Dr. Biddel Buddel auf große Reise zu begeben. Der skurrile Professor möchte unbedingt herausfinden, wohin sich die schwarzen Pelztierchen verkriechen. Dafür hat er echte Forschungsinstrumente dabei: Lithophon, Kralloskop, Schwärzethermometer. Seine Vermutung: Die Maulwürfe graben sich zum Mittelpunkt der Erde, wo die große Schwingung ihren Sitz hat und die Tierchen magisch anzieht. Also gräbt sich Prof. Dr. Biddel Buddel selbst tief hinab – immer weiter in die dunkle Erde hinein. Unterwegs begegnen ihm die verrücktesten Abenteuer: Er stößt auf ein Maulwurfsorchester, spricht mit einem verzauberten Schwan und landet in einem unterirdischen, singenden Vulkan! Ob er die große Schwingung findet? Mit Hilfe der kleinen Zuschauerinnen und Akteure bestimmt!

Wie in allen mini.musik-Konzerten erklingt klassische Musik von Claude Debussy, Camille Saint-Saens, Robert Schumann und Astor Piazolla, dieses Mal gepaart mit Klezmerklängen aus der jüdischen Musiktradition sowie fröhlichen Eigenkompositionen. Die Kinder sind aktiv dabei: sie tanzen, rätseln, singen und dichten. Und Prof. Dr. Biddel Buddel sorgt mit unvergleichlichem Witz und seiner ganz eigenen Sprache für beste Unterhaltung. Am 11.3.2024 sind dann die Kindergarten-Kinder eingeladen, dieses Mitmachkonzert zu erleben.

Auf der Bühne musizieren professionelle Musikerinnen und Musiker aus dem mini.musik Kreis: Klavier spielt Julia Schölzel, Klarinette Flavia Feudi, Kontrabass Stephan Lanius und Saxophon David Jäger. Es moderiert die BR-Klassik Moderatorin und künstlerische Leiterin von mini.musik: Uta Sailer. Die Rolle des Prof. Dr. Biddel Buddel übernimmt der Schauspieler Florian Volkmann. Idee und Konzept zu diesem Kinderkonzert stammen von Uta Sailer, Martin Sailer und Julia Schölzel.

Termin Familienkonzert: Sonntag, 10. März 2024

Vorstellungsbeginn: 14 Uhr und 16 Uhr. Dauer: ca. 60 Minuten.

Veranstaltungsort: Saal X, HP 8 Kulturzentrum Gasteig München

Eintrittspreis: Kinder 11 €, Erwachsene 22 €

Karten sind über München Ticket erhältlich. Entweder telefonisch: 089/ 54 81 81 81, im Internet über www.muenchenticket.de oder an allen München Ticket-Vorverkaufsstellen.

Link zum Vorverkauf: https://www.muenchenticket.de/tickets/event/pu6b77zg9v6i/minimusik-Reihe-2024

Alle Termine, weitere Informationen und Bilder zum Programm von mini.musik – Große Musik für kleine Menschen e.V. finden Sie auch unter www.mini-musik.de.

Hintergrundinformation zu mini.musik – GROßE MUSIK FÜR KLEINE MENSCHE e.V.

mini.musik – Große Musik für kleine Menschen e.V. bietet klassische Konzerte für Kinder von drei bis sechs Jahren. Die mini.musik Konzertreihe wird alljährlich im Münchner Kulturzentrum HP 8 Gasteig Kulturzentrum, Saal X, aufgeführt und beinhaltet pro Jahr vier verschiedene Programme. Es gibt Familienkonzerte sonntags um 14:00 und 16:00 Uhr und Kindergartenkonzerte montags um 10:00 Uhr. Die Kinderkonzerte sind in Konzeption und Durchführung der Erfahrungswelt von Vorschulkindern angepasst. mini.musik bietet den Kindern einen altersgerechten und vor allem spielerischen Zugang zur klassischen Musik sowie zu Weltmusik, Jazz, Barock, Mittelaltermusik und vielem mehr. Die Kinder werden durch Mitmachaktionen eingeladen, aktiv am Geschehen teilzuhaben, sei es durch das Singen von Liedern, Rhythmische Einlagen, einen Tanz oder Improvisationsspiele. Bereits Tausende von Kindern und deren Eltern sowie Kindergärten besuchten die Kinderkonzerte von mini.musik und fanden so ihren ganz persönlichen Zugang zur klassischen Musik. mini.musik e.V. hat sich als erster Veranstalter von Mitmachkonzerten mit klassischer und auch zeitgenössischer Musik für Vorschulkinder in der Münchner Musiklandschaft etabliert und ist somit eine feste Größe im Münchner Veranstaltungskalender.

Die Kinderkonzerte von mini.musik e.V. sind bunte Themenwelten, die die Kinder verschiedene Musikstile und Instrumente erleben lassen – verknüpft mit anderen Kunstformen wie Schauspiel, Papiertheater, Beamerprojektionen. In den Konzerten muss niemand stillsitzen, sondern ist eingeladen, mitzumachen – beim Singen, Tanzen, Improvisieren. Jedem Konzert liegt ein Thema zugrunde, das 3- bis 6-Jährige (Konzerte für Vorschulkinder) und Kinder von 6-10 Jahren (Konzert für Schulkinder) in ihrer Fantasiewelt anspricht. Alle mini.musik-Konzerte sind konzipiert von Pianistin, Konzert- und Musikpädagogin und mini.musik Gründerin Anastasia Reiber und Musikjournalistin, Konzertpädagogin und mini.musik Mitgründerin Uta Sailer, die als BRModeratorin durch die Konzerte auch führt. An den Instrumenten spielen ausschließlich Profimusiker*innen.