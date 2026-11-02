Text zum Weihnachtsfrieden 1914 für Gemeindebriefe und Weihnachtsausgaben

Am Heiligabend 1914 stiegen an der Westfront Soldaten aus ihren Schützengräben, sangen „Stille Nacht“ und reichten dem Gegner die Hand. Am Weihnachtsmorgen begruben Deutsche und Schotten gemeinsam ihre Toten; am Grab wurde der 23. Psalm gelesen, ein deutscher Theologiestudent übersetzte. Diese Geschichte können Gemeindebriefe, Pfarrblätter und Redaktionen jetzt kostenlos in ihre Advents- und Weihnachtsausgaben übernehmen.

Was wird zum Abdruck angeboten?

Ein Auszug aus dem Buch „Wer zuerst aufsteht. Der Weihnachtsfrieden von 1914 und der Mut, unsere Gräben zu verlassen“ von Bernd Blasius (Edition Resonanz, 2026): rund 3.400 Zeichen, mit zwei Überschriften zur Wahl und zwei Zeichnungen in Druckqualität. Kürzen ist erlaubt.

Wo und bis wann darf der Text erscheinen?

Gedruckt und online, kostenlos, bis zum 6. Januar 2027. Bedingung ist nur die Quellenangabe, die mit dem Text geliefert wird. Text, Word-Datei und Zeichnungen stehen hier bereit: https://humane-weltformel.de/presse/gemeindebrief/

Warum passt der Weihnachtsfrieden in die Weihnachtsausgabe?

Die Waffenruhe von 1914 hat niemand befohlen. Sie ging von einfachen Soldaten aus, die mitten im Krieg den ersten Schritt auf den Gegner zu machten. Das Buch fragt, was dieser Mut für unsere eigenen Gräben bedeutet: für das Schweigen am Familientisch und für den Anruf, der seit Jahren aussteht. Damit trifft die Geschichte den Kern der Weihnachtsbotschaft.

Das Buch auf einen Blick

Titel: Wer zuerst aufsteht. Der Weihnachtsfrieden von 1914 und der Mut, unsere Gräben zu verlassen

Autor: Bernd Blasius

Verlag: Edition Resonanz, 2026

Ausgaben: Taschenbuch, gebundene Ausgabe und E-Book, auch auf Englisch und Französisch

Erhältlich: im Buchhandel und bei Amazon; Leseprobe und Bezugsquellen unter https://humane-weltformel.de/weihnachtsbuch/

Pressemappe: https://humane-weltformel.de/presse/

Ein Rezensionsexemplar senden wir auf Anfrage gern zu: E-Mail-Adresse zeigen. Fragen beantwortet der Autor schriftlich.