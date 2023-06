Michael Baker veröffentlicht digitale EP „FREAK“ sowie special „FREAK“ Album edition auf Vinyl

Neben dem Titeltrack enthält die „Freak“-EP noch drei weitere Songs: „Once In A Blue Moon“, „Circles In The Sand“ und „Cave Of Memory“. Letzterer hat bei Release eine Platzierung im britischen „New Music Friday“ auf Spotify bekommen. Die acht Tracks auf der „Freak“-Vinyl geben einen detaillierteren Einblick in die Psyche des Singer-Songwriters: Songs über ADHS, Depressionen, Traurigkeit oder Selbstbewusstsein schaffen eine intime Atmosphäre, die Michael Baker auch live auf der Bühne ausstrahlt. In seinem Heimatland Großbritannien hat er vor allem mit seinen Auftritten viel Aufmerksamkeit bekommen. 2022 gab er sein Glastonbury-Debüt. Insgesamt ist er schon drei Mal beim offiziellen Great Escape aufgetreten, darunter wurde er vom AWAL-Vertrieb als einer ihrer „artists to watch in 2019“ ausgewählt. Zudem spielte er live beim Black Deer Festival und in der Union Chappel Church in London.

Der Singer-Songwriter erhielt bereits diverse Platzierungen in redaktionellen Playlists, darunter Spotifys „Lost In The Woods“, Apple Musics „New in Indie“ und Deezers „Coffee Chill“ und wurde bei englischen Medien wie The Independent, Clash & Mahogany vorgestellt. 2023 wird er wieder beim Glastonbury Festival spielen – und hoffentlich auch in Deutschland.