Neuer Mallorca-Krimi: Lieben Sie Tango?

Die berühmte Tangotänzerin Ines, die nicht nur einen Mann in ihrem Leben mit ihrem Tanz und ihrer Ausstrahlung bezaubert hat, veranstaltet einen groß aufgezogenen Tangowettbewerb, um ihrer Tangowelt auf Mallorca zum Erfolg zu verhelfen. Doch dann wird sie erpresst und ihr Leben bedroht.

Sie vertraut sich dem mallorquinischen Ermittler Pedro Peres und der Münchner Kriminalkommissarin Anna Solero an, die beide am Wettbewerb teilnehmen. Jedoch bevor Anna und Pedro herausfinden, wer hinter den Drohungen steckt, wird Ines entführt. Wer hat ein Interesse an der Entführung? Ihr schon vor zwanzig Jahren verlassener Noch-Ehemann, der inzwischen zum bekannten Bauunternehmer avanciert ist? Tangofans, die den Wettbewerb ablehnen, weil er in dieser Szene unüblich ist? Einer ihrer verflossenen Verehrer?

Ines ahnt nicht, dass sie bald einen gefährlichen Tango tanzt, mit dem Mann, der den Auftrag hat, sie zu töten.

Wie in allen Mallorca-Krimis von Barbara Ludwig existiert natürlich nur eine wirkliche Hauptperson: die Insel Mallorca. Für die Autorin hat Mallorca zwar zu jeder Jahreszeit Suchtpotenzial, aber früh im Jahr ist die Insel ihrer Meinung nach ein Traum: Wenn das erste Grün die Wiesen überzieht, Blüten gelbe Lichter hineinzeichnen und vereinzelt noch die Mandelbäume blühen. Das Meer blau leuchtet ...

Auch der Tango besitzt ihrer Meinung nach Suchtptenzial: Er ist mehr als ein Tanz und er eignet sich vorzüglich für einen Krimi.

Lieben Sie Tango? ist der zweite Fall für die Münchner Kriminalkommissarin Anna Solero und wieder ein Mallorca-Krimi, der alles hat, was das Herz begehrt: Spannung, Liebe, Urlaubsfeeling.

Als Taschenbuch im Buchhandel erhältlich unter: ISBN: 978-3-754-6229-33 für 15,00 € und als E-Book bei Amazon für 5,99 €.