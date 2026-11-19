Unter dem Titel „Das Leben wieder meistern und lieben lernen — 20 zeitlose Gesetze, die dir Halt und Richtung geben" ist ein neues Buch des Coaches und Beraters Stephan Bacher erschienen. Es versammelt zwanzig Lebensregeln, die sich quer durch die Geistesgeschichte verfolgen lassen — von der griechischen Antike über fernöstliche Spruchsammlungen bis zur modernen Psychologie — und übersetzt sie in den Alltag.

Der Aufbau ist in allen zwanzig Kapiteln gleich: Auf den Lehrsatz folgt eine kurze Erklärung seiner Herkunft und seiner psychologischen Wirkung, danach ein Abschnitt für schwere Tage und schließlich eine einzige Alltagsübung, die sich noch am selben Tag umsetzen lässt. Jedes Gesetz umfasst zwei Seiten.

„Ich wollte kein Buch schreiben, das man durcharbeiten muss", sagt der Autor. „Wer in einer schwierigen Lage steckt, hat keine Kraft für dreihundert Seiten. Zwei Seiten schafft man."

Bacher war ein Vierteljahrhundert lang in die Führung eines Handwerksbetriebs eingebunden und arbeitet heute als Qualitäts- und Business-Coach und Unternehmensberater im Großraum Stuttgart. Vier Fachbücher zu Führung, Nachfolge und Zusammenarbeit im Mittelstand hat er bereits veröffentlicht; „Das Leben wieder meistern und lieben lernen" ist sein erstes Buch, das sich an den einzelnen Leser richtet und nicht an Betriebe.

Das Buch hat 92 Seiten, ist als Paperback im Format 15,5 × 22 cm erschienen und über den Buchhandel, bei Amazon https://link.amazon/B0dw1d3jC sowie direkt beim Verlag erhältlich.



Paperback | ISBN 978-3-913352-00-8 | 11,90 Euro

E-Book | ISBN 978-3-913352-01-5 | 7,99 Euro



Eine Leseprobe ist direkt beim Verlag einsehbar unter

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