WHEELS Logistics eröffnet neuen Lagerstandort in Magdeburg

„Der neue Standort bietet uns deutlich bessere Rahmenbedingungen als dies zuvor der Fall gewesen ist“, sagt Sven Patrias, Geschäftsführer der WHEELS Logistics GmbH & Co. KG. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Münster hat, ist seit 2019 in Magdeburg vertreten. Doch die Gegebenheiten in dem alten Lager genügten den gestiegenen Anforderungen des Logistikdienstleisters nicht mehr.

Auf der Suche nach einem neuen Standort wurde WHEELS Logistics in dem neuen Gewerbegebiet Magdeburg/Sülzetal fündig. Nun verfügt das Unternehmen über 5.200 Quadratmeter Lagerfläche, auf der die Paletten mit Getränkedosen in vierfacher – und nicht wie zuvor in doppelter – Höhe gestapelt werden können. Der Umschlag liegt bei 1,1 Millionen Getränkedosen beziehungsweise 175 Paletten täglich.