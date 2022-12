Community eBook-Challenge 2023 startet am 9. Januar 2023

Neues Jahr, neues Projekt! Am 9. Januar 2023 startet Peer Wandiger die Community eBook-Challenge 2023, in der es darum geht, in 3 Monaten das erste eigene eBook zu schreiben, von der Idee bis zum fertigen eBook.

Jeder kann bei dieser Challenge mitmachen und gemeinsam mit Peer Wandiger, dem Autor eines erfolgreichen eBooks, welches rund 100.000 Euro eingebracht hat, und anderen Leserinnen und Lesern von Selbstaendig-im-Netz.de das erste eigene eBook erstellen und damit Geld verdienen.

Ähnlich wie bei den erfolgreichen Nischenseiten-Challenges in der Vergangenheit geht es auch bei der Community eBook-Challenge darum, gemeinsam in einem Zeitraum von 3 Monaten an einem eigenen Projekt zu arbeiten und von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung durchzuhalten.

Dabei steht vor allem das Lernen und das Sammeln von Erfahrungen im Vordergrund, um möglichst viel Know How aus der Challenge mitzunehmen. Peer Wandiger steht dabei hilfreich zu Seite, aber auch die Teilnehmer helfen sich untereinander.

Da es ist nicht so einfach ist mit dem Schreiben eines eBooks zu beginnen, schildert Peer Wandiger Schritt für Schritt wie er dabei vorgeht. Woche für Woche gibt es über 3 Monate (13 Wochen) neue Aufgaben und er schildert, wie er dabei vorgeht. Zudem gibt es jede Woche einen Rückblick, wie er vorangekommen ist.

So können Besucher und Teilnehmer an der eBook-Challenge „live“ verfolgen, wie Peer Wandigers neues eBook entsteht und ihm dabei „über die Schulter schauen“. Auf diese Weise schreiben die Teilnehmer ihr eigenes eBook und könnt dabei genau so vorgehen wie Peer Wandiger, oder auch einen anderen Weg wählen. Das ist den Teilnehmern überlassen.

Wer an der Challenge teilnehmen möchte, startet ebenfalls am 9. Januar und stellt das eBook bis zum 9. April fertig. Danach werden die fertigen eBooks vorgestellt.

Alle Informationen zur Community eBook-Challenge, der Wochenplan und alle Teilnehmer-Reports finden sich auf der eBook-Challenge Hauptquartier Seite: https://www.selbstaendig-im-netz.de/community-ebook-challenge-2023-hauptquartier/

Das Logo der Challenge und ein Bilder von Peer Wandiger finden sich hier:

https://www.selbstaendig-im-netz.de/Download/eBook-Challenge 2023-Bildmaterial.zip