Black Molecule und X Molecule: Frucht und Gewürz, Blüte und Moos

In der Beschreibung von Black Molecule finden sich außerdem Jasmin, Patschuli und Vanille. Der Pfirsich hat hier blumige und würzige Gesellschaft, und so führt der Name auf dem Flakon zu einer Komposition mit mehreren vertrauten Anhaltspunkten. Wer eine fruchtige Note mit aromatischer Kante mag, sollte auf Zimt und Muskatnuss achten. Sie würzen das Pfirsichbild und lassen der Süße nur eine von mehreren Rollen.

Eine Kundin schreibt in einer Bewertung vom 21. Oktober von warmen Gewürzen und Stil ohne übertriebene Süße. In ihrer Lesart liegt der Schwerpunkt auf den Gewürzen.

X Molecule verändert das Bild. Orangenblüte, Moos und Amber ersetzen Frucht und Küchengewürze durch eine Blüte, eine erdige Assoziation und Wärme.

Zwei Kundenbewertungen geben X Molecule einen schwerer greifbaren Umriss. Eine Kundin beschrieb einen zarten Auftakt, auf den holzige und mineralische Eindrücke folgten; ein Kunde bemerkte in einer separaten Bewertung, dass der Duft bei Bewegung wiederkehrt. Beide Bewertungen stammen vom 30. Juni. Die erste erzählt, wie sich der Eindruck entwickelte; die zweite, wann der Duft zu bemerken war.

Beide Düfte gibt es als Eau de Parfum in 10 ml und 100 ml. Wer sich der Parfümerie über Früchte nähert, findet in Black Molecule eine präzise Kombination für die engere Auswahl: Pfirsich, auf dem Papier gewürzt mit Zimt und Muskatnuss.

Die Komposition von Black Molecule mit Pfirsich und Gewürzen: angeline-perfume.com