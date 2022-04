Audi Sport setzt im DTM-Titelkampf auf drei Kundenteams

Die vielen Fans der DTM dürfen sich auf eine Saison der Rekorde freuen: Mit 29 Rennwagen – darunter sechs Audi R8 LMS von drei Teams – und Fahrern aus 15 Nationen ist das Starterfeld so groß wie noch nie seit dem Neubeginn der Serie im Jahr 2000. René Rast, dreimaliger Champion mit Audi, kehrt nach einem Jahr Pause in die Profi-Rennserie zurück. Die DTM Trophy als weitere Liga, an der fünf Audi R8 LMS GT4 von zwei Kundenteams teilnehmen, komplettiert die beliebte Rennsport-Plattform. Zum Auftakt vom 29. April bis 1. Mai reisen die DTM-Teams erstmals nach Portimão. Der Kurs an der Mittelmeerküste ist der erste von acht Läufen in fünf europäischen Ländern. In Portugal ist zudem die TCR Europe unter anderem mit drei Audi RS 3 LMS gen II Teil des Programms.

„Die DTM hat 2021 bewiesen, dass ihr auch mit dem Wechsel zu den GT3-Sportwagen ein großes Publikum treu geblieben ist und die Rennen weiterhin absolut spannend sind“, sagt Chris Reinke, Leiter Audi Sport customer racing. „In dieser Saison wird die DTM mit einem großen und internationalen Starterfeld noch besser, und wir freuen uns, mit einem hochkarätigen Aufgebot um die besten Plätze zu fahren. Der Audi R8 LMS zählte im Vorjahr mit vier Siegen und insgesamt zehn Podiumsrängen in der DTM zu den führenden Rennwagen.“ Das Team ABT Sportsline von Teamchef Thomas Biermaier setzt erneut auf Kelvin van der Linde, der im Vorjahr als Tabellendritter bester Audi-Fahrer war. Der Südafrikaner erhält zwei erfolgreiche Fahrerkollegen, die ebenfalls zum Kader von Audi Sport gehören: Der Deutsche René Rast, mit Audi 2017, 2019 und 2020 Titelgewinner und 24-maliger Rennsieger der DTM, kehrt an den Ort seiner größten Erfolge zurück. Erstmals stellt sich auch der Schweizer Ricardo Feller der Herausforderung DTM. Er hat im Vorjahr am Steuer eines Audi R8 LMS das ADAC GT Masters gewonnen. Das Team ABT Sportsline aus Kempten hat seit 2002 bereits fünf Mal den Champion in der DTM gestellt.