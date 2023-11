Franco Girolami gewinnt TCR Italy mit Audi

Das Audi Sport customer racing-Kundenteam Aikoa Racing hat in Italien einen TCR-Titel gewonnen. Erfolge in weiteren Wertungen in Italien sowie ein Klassentitel in den Niederlanden komplettieren die Bilanz des Audi RS 3 LMS am letzten Oktober-Wochenende.

Audi RS 3 LMS (TCR)

Titelerfolg in Italien: Erstmals hat der Audi RS 3 LMS die TCR Italy für sich entschieden. Franco Girolami feierte den Gewinn der mit bis zu 40 Teilnehmern stark besetzten Rennserie mit seinem Team Aikoa Racing beim Finale in Imola. Dem Argentinier gelang damit der zweite Titel in Folge, nachdem er im Vorjahr die TCR Europe mit Audi gewonnen hatte. In den Sprints beim sechsten Rennwochenende in Italien genügten Girolami die Plätze zwei und drei, um seinen Meisterschaftskonkurrenten Niels Langeveld zu besiegen. Von entscheidender Hilfe war ein Sportgerichtsurteil, das am Samstag beim Finale fiel, aber die zurückliegende vierte Veranstaltung in Monza im September betraf. Die Richter annullierten eine gegen Girolami verhängte Strafe, die ihn auf den neunten Platz zurückgeworfen hatte. Durch das Urteil erhielt der Privatfahrer einen seiner insgesamt drei Saisonsiege zurück. Kundenteams von Audi Sport customer racing haben damit nach den Erfolgen in Kanada und in der TCR Europe bereits den dritten TCR-Fahrertitel in dieser Saison gewonnen. Neben dem Erfolg in der Gesamtwertung setzte sich mit Vedat Ali Dalokay von Bitci Racing ein weiterer Audi-Privatfahrer in der DSG-Wertung für Rennwagen mit Doppelkupplungsgetriebe durch. Bester Fahrer in der Coppa ACI Sport Master war mit Denis Babuin ebenfalls ein Audi-Kunde.