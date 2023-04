Schwere Kämpfe im Sudan: Harmen Sas (ZOA) zur Situation in Karthum

„Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas wirklich passieren würde“, erzählt der Niederländer Harmen Sas. Er arbeitet für die Nothilfeorganisation ZOA und lebt seit Sommer 2021 in Khartum, der Hauptstadt des Sudan. Seit Samstag gab es in der Stadt schwere Kämpfe zwischen Paramilitärs und der Armee. „Bereits seit Mittwoch gab es Anzeichen für Truppenbewegungen. Aufgrund der Nachrichtenberichte der letzten Tage waren wir bereits sehr nervös. Am Samstag folgte dann die Eskalation. Wir sind durch Schüsse und Explosionen aufgewacht“, erklärt er.

Die Gewalt im Sudan folgt auf Spannungen zwischen Armeechef al-Burhan und seiner rechten Hand Mohamed Hamdan Daglo. Daglo leitet die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Beide Parteien waren sich uneins über die Integration der paramilitärischen Kräfte in die Armee, was am Samstag zur Eskalation führte.

Harmen lebt im südlichen Teil der Stadt Khartum. „Es ist eine ruhigere Gegend, die nicht in der Nähe von militärischen Zielen wie dem Palast oder dem Flughafen liegt. Doch die Kämpfe sind inzwischen bis zu uns herangerückt. Wegen der Unruhen in der Nähe des Flughafens ist eine Evakuierung nicht möglich.“

Im Moment ist der Niederländer mit seiner Frau und seinen Kindern (8 und 10) gezwungen, im Haus zu bleiben. Wegen der Gewalteskalation rät das Außenministerium, nicht auf die Straße zu gehen, auch nicht, um Lebensmittel zu kaufen. In einem offiziellen Appell heißt es: „Die Situation ist unsicher und unvorhersehbar. Wir wissen nicht, wie lange sie andauern wird. Stellen Sie sich auf einen längeren Aufenthalt im Land ein. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Lebensmittelvorräte und anderer notwendiger Ressourcen. Gehen Sie sparsam mit ihnen um.“*

Harmen erklärt, wie die Familie ihre Zeit drinnen verbringt: „Unsere Kinder spielen Monopoly und wir versuchen, ein paar Schularbeiten zu machen. Die Aufgaben bekommen wir zugeschickt.“ Er fährt fort: „Vor eineinhalb Jahren haben unsere Kinder bereits den Putsch erlebt. Damals gab es nicht einmal Internet. Es ist ein Luxus, dass wir noch Kontakt nach außen haben können.“

Trotzdem ist die Familie in ständiger Alarmbereitschaft. Harmen hält den Kontakt zu anderen Expats im Sudan. „Einige von ihnen arbeiten bei UN-Organisationen wie Unicef, andere bei Hilfsorganisationen oder Unternehmen. Wir sind zusammen in einer Whatsapp-Gruppe. Dort halten wir uns gegenseitig auf dem Laufenden.“

Doch ein längerer Konflikt im Land ist eine reale Option, weiß auch Harmen. „Es ist nicht erkennbar, welche Partei die Oberhand hat. Die Kämpfe zwischen den beiden Mächten sind jetzt in vollem Gange. Ich fürchte, das ist keine Sache von ein oder zwei Tagen.“

*Quelle: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/16/bericht-nederlan…