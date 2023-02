Schweres Erdbeben in der Türkei: Hilfsorganisation ZOA startet Soforthilfe mit Partnern vor Ort

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 auf der Richterskala erschütterte am Montagmorgen die Türkei und Syrien. Das Epizentrum des Bebens lag in der Nähe der türkischen Stadt Gaziantep, nahe der Grenze zu Syrien. Es folgte ein zweites Beben der Stärke 7,7 auf der Richterskala in der Zentraltürkei, das auch in Syrien zu spüren war. Die Nothilfeorganisation ZOA hat mit der Soforthilfe vor Ort begonnen.

Die Zahl der Todesopfer in der Türkei ist inzwischen auf über 2.921 gestiegen, berichtete NOS, der öffentlich-rechtliche Nachrichtendienst aus den Niederlanden am Dienstag. Darüber hinaus wurden mindestens 15.000 Menschen verletzt. Syrien hat bisher 1444 Tote gemeldet; die Hälfte der Opfer befindet sich in Gebieten, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden.

Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete das Erdbeben als die „schlimmste Katastrophe seit 1939“, die die Türkei heimgesucht hat. Damals starben bei einem Erdbeben 30.000 Menschen.

Die Hilfsorganisation ZOA ist bereits seit 2015 in Syrien tätig, wo die jahrelange Krise die Mehrheit der Bevölkerung zur Flucht veranlasst hat. Die winterlichen Temperaturen machen die Bedingungen, unter denen sie leben, noch schlimmer. Gemeinsam mit lokalen Partnern im Land arbeitet ZOA nun daran, den Erdbebenopfern Hilfe zukommen zu lassen und die schnelle Hilfe gemeinsam zu koordinieren.