Audi-Belegschaft spendet zum 47. Mal für die Region

Am 18. Dezember übergab der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Alexander Reinhart die Spende an zehn karitative Einrichtungen der Region: „Wir, der Audi Betriebsrat und die Belegschaft, bedanken uns für Ihre wertvolle Arbeit für die Menschen in der Region.

Diese ist nicht selbstverständlich, aber so viel Wert. Unsere Kolleg_innen unterstützen die Spendenaktion aus voller Überzeugung.“ Auch Personalleiterin Stefanie Ulrich betonte die Bedeutung des Engagements: „Wir sind stolz darauf, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele Audianer_innen engagieren und mit ihrer Spende Menschen in unserer Umgebung unterstützen. Gemeinsam mit dem Aufstockungsbetrag des Unternehmens können wir hier an vielen Stellen etwas bewegen.“