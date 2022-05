Solidarität weiter im Fokus: Audi spendet erneut für die Menschen aus der Ukraine

Das Engagement für die Opfer des Ukraine-Krieges ist bei Audi ungebrochen. Audi spendet weitere 750.000 Euro an Hilfsorganisationen rund um Ingolstadt und Neckarsulm. Viele weitere Hilfsaktionen rund um den „Tag der Nachbarn“ am 20. Mai kommen hinzu. Gleichzeitig gehen die Erlöse einer digitalen Kunstauktion an die UNO-Flüchtlingshilfe.

„Die vergangenen Wochen zeigen leider, dass das Leben in Frieden und Freiheit in Europa nicht selbstverständlich ist“, so Markus Duesmann, Vorsitzender des Vorstandes der AUDI AG. „Millionen bangen auch weiterhin um ihr Leben und ihre Zukunft, Hunderttausende müssen in angrenzende europäische Nachbarländer fliehen. Die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, brauchen jetzt unsere Solidarität.“ Daher hat Audi jetzt weitere Spenden in einem Umfang von insgesamt 750.000 Euro für Ukraine-Hilfsprojekte an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm beschlossen. Die Gelder sollen großen regionalen Hilfsorganisationen zugutekommen, vom Roten Kreuz über Caritas, Diakonie und Arbeiter-Samariter-Bund bis hin zu den Tafeln, die die Not in den Standortregionen lindern.

Bereits direktnach Ausbruch des Krieges am 24. Februar hatte Audi ein Zeichen gesetzt: Gemeinsam mit den Marken des Volkswagen-Konzerns unterstützte das Unternehmen die schnelle Hilfe vor Ort und spendete eine Million Euro – davon gingen 750.000 Euro an die UNO-Flüchtlingshilfe, 250.000 Euro stellte Audi Hungaria für regionale Hilfsprojekte in Ungarn zur Verfügung. Auch an anderen Audi Standorten ist die Hilfsbereitschaft groß. Audi Brussels unterstützt mit 100.000 Euro das Belgische Rote Kreuz, das Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete betreibt. Lamborghini spendete 500.000 Euro an das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR. Weitere Sach- und Geldspenden sind in Planung.